Evo adelantó en 2020 versión del exgeneral Terceros sobre amenazas de violencia del MAS

“Álvaro (García Linera) se comunicó otra vez con el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general (Gonzalo) Terceros y habló, le dijo ‘aquí (en Chimoré) hay más de 10.000 compañeros concentrados (…) va a arder el aeropuerto, vamos a arder nosotros, van a arder sus soldados, bajo su responsabilidad; esa llamada telefónica ha sido clave, creo que (el general) le dijo ( a Álvaro) ‘páseme con el piloto’, le pasó y otra vez carreteamos para levantar el vuelo”, dijo Morales el 11 de noviembre de 2020, en una concentración masiva realizada en Chimoré, Trópico de Cochabamba, con motivo de su regreso a Bolivia.

Terceros prestó su declaración ante el Ministerio Público sobre su participación en las horas previas y posteriores a la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Reveló las reiteradas advertencias sobre que miles de personas generarían violencia en el Trópico de Cochabamba, y que otros miles de personas bajarían de El Alto para quemar La Paz.

“Me habló el exvicepresidente Álvaro García Linera, que me llamó y nuevamente me amenazó, indicándome de manera textual: ‘General, si no deja que salga el avión mexicano todos los compañeros del trópico de cochabambino se están alzando y va a correr sangre…’ Yo le indiqué: ‘Hermano Vicepresidente, el problema es que yo no quiera, sino que el espacio aéreo del Perú habría sido negado”, se lee en la declaración realizada por el exjefe militar.