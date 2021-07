Evo Morales: ‘La verdad se impone a la falsedad que busca impunidad’

Fuente: erbol.com.bo

Luego de conocer el informe pericial de la Fiscalía General que estableció que no hubo irregularidades en las elecciones de 2019, el expresidente Evo Morales afirmó que «la

verdad se impone a la falsedad que busca impunidad».

«Lo dijimos antes de consumarse el golpe, el único fraude es la denuncia de «fraude monumental» que el historiador golpista Carlos Mesa y sus cómplices usaron para violar la CPE, masacrar a nuestro pueblo y robar al Estado. La verdad se impone a la falsedad que busca impunidad.(sic)», se lee en su publicación en Twitter.

Morales participó de las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019 donde obtuvo el primer lugar de preferencia aunque los resultados establecieron una eventual segunda vuelta con Carlos Mesa, aspirante de Comunidad Ciudadana (CC).

Luego se emitió un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se estableció “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que se cometieron en esos comicios. En reiteradas ocasiones los entonces vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) negaron irregularidades y aseguraron «transparencia» en sus actos.

En el informe que presentó el fiscal General, Juan Lanchipa, el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, hizo las pericias sobre los resultados de los comicios de 2019 donde estableció que no hubo manipulación de datos.

Lanchipa informó que se detectaron “deficiencias e incidentes” en el proceso electoral de 2019, no obstante, éstos no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado.