Ex fiscal y jefe policial sentenciados a 4 años de cárcel por uso indebido de influencias

El tribunal 1ro de sentencia anticorrupcion y violencia de La Paz sentenció a 4 años de cárcel en el penal de San Pedro al ex fiscal del caso fondo indígena, Angelo Saravia y al ahora Cnl. de policía Freddy Valda por el delito de uso indebido de influencias.

Según los antecedentes del caso el año 2016 dicho fiscal fue detenido preventivamente, ya que habría montado un operativo en El Alto contra 2 personas que patrocinó cuando estaba en la abogacía libre para que desistan de una denuncia en su contra por haberles sonsacado dinero supuestamente para pagar a un juez y recuperar una fianza de Bs. 30.000.

Para efectuar dicho operativo el ex fiscal, Saravia, habría llamado al entonces My. Freddy V. jefe de la DELCC y le proporcionó efectivos de grupos especiales cuando su función era atender casos de corrupción de funcionarios públicos y no de personas particulares.





Fuente: Detrás de la Verdad