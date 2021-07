Exdiputado Barral exige que presidente del Consejo de la Magistratura destituya a magistrados Gómez y Alcón

Barral señaló que diputados y senadores oficialistas quieren seguir protegiéndolos para continuar teniendo corrupción en la justicia.

Fuente: https://deredes.tv

El exdiputado Amilcar Barral señaló que el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, tiene la obligación de destituir inmediatamente a magistrados Dolka Gómez y Gonzalo Gonzalo Alcón, a quienes acusa de haber vendido juzgados por millones y haber sido protegidos por el Movimiento al Socialismo.

El exdiputado aseguró que en Bolivia no existe un procedimiento que determine la cesación del cargo por nepotismo, por lo que deben ser instancias constitucionales quienes la determinen. «La incompatibilidad no es competencia de la Asamblea Legislativa, la cual debe procesar las consecuencias del nepotismo, que son los delitos emergentes, empero la incompatibilidad, al considerarse como renuncia tácita y la imposibilidad de ejercer un cargo, no está sujeta a procesamiento alguno», señaló.

Más allá de todo esto señaló que el juicio de responsabilidades debe continuar por los delitos que se han cometido a consecuencia del nepotismo. La Acción de Cumplimiento solo afirma la imposibilidad del ejercicio del cargo de Consejero de la Magistratura por ser incompatible.