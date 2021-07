Faltan dosis en 2 regiones el 1er día de vacunación a mayores de 18 años

Cientos de jóvenes mayores de 18 años acudieron ayer a los centros de vacunación contra la Covid-19 en las ciudades capitales del país tras ampliarse el rango etario y confirmarse el arribo de 6 millones de dosis. Sin embargo, Santa Cruz y Tarija reportaron falta de vacunas.

Ante la escasez, el Gobierno instruyó el uso de las 105.600 segundas dosis de las vacunas Sinopharm que llegaron el pasado 22 de junio al departamento cruceño como primeras dosis para continuar con la vacunación a mayores de 18 años, informó el coordinador de las Redes Urbanas de Santa Cruz, Jorge Quiroz. En Tarija, están a la espera de que lleguen las dosis.

El presidente Luis Arce anunció, la noche del miércoles, la ampliación de la inmunización a toda la población vacunable con el objetivo de contener una eventual cuarta ola de contagios y tras confirmar la llegada de 6 millones de dosis de Sinopharm entre julio y agosto. Aseguró el arribo de 500 mil primeras dosis de Sputnik V y 725 mil segundas dosis.

Filas, entusiasmo y el celular en la mano para las selfis marcaron la primera jornada de vacunación a los mayores de 18 años, pero algunos puntos no cubrieron la demanda.

Las últimas 6 mil primeras dosis que quedaron en Santa Cruz se distribuyeron a los puntos masivos, pero cantidad fue insuficiente para cubrir la demanda de un día, considerando que esta región inmuniza a más de 22 mil personas diarias y que el universo de población vacunable de 18 a 29 años es de 730 mil personas, advirtió la Gobernación.

“Nos indica que llegará un nuevo lote en el que tendremos asegurado la segunda dosis para este grupo población; es así que desde mañana se continúa con la vacunación masiva en todo el departamento”, sostuvo en conferencia de prensa.

Tarija sin dosis

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija informó que la vacunación a las personas de 18 a 29 años de edad “se iniciará una vez que las vacunas lleguen a la ciudad y sean distribuidas a los municipios”.

El director del Sedes, Álvaro Justiniano, pidió no colapsar los puntos de vacunación. “Les pedimos que, por favor, no acudan ni colapsen las filas que normalmente en puestos de vacunación, porque en estos momentos no hay la disponibilidad de los biológicos ”, dijo citado por La Voz de Tarija.

En Cochabamba, los jóvenes llamaron a tomar conciencia y vacunarse. En tanto, en La Paz, el ministro de Salud y Deportes Jeyson Auza realizó una inspección en puntos de vacunación.

“Vamos a ser uno de los pocos países que garantice la mayor parte de vacunas para toda su población vacunable. Ahora ya no existe restricción de edad, estamos gestionando todos los días para contar con la mayor cantidad de vacunas”, manifestó Auza.

Bolivia es el cuarto Estado que asume la medida de vacunar desde los 18 años después de Uruguay, Chile y Brasil.

Admiten demanda contra Camacho

La Fiscalía de Santa Cruz admitió ayer la denuncia interpuesta por el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el director del Sedes, Erwin Viruez, por la entrega de pruebas de anticuerpos caducados en tres municipios.

El Ministerio Público decidió abrir una causa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y atentado contra la salud pública, reportó ANF.

El caso surgió tras denunciarse la distribución de pruebas de anticuerpos —que se aplican en los dedos— vencidas en los municipios de San Julián, Cuatro Cañadas y San Ramón. La Gobernación dijo que incurrió en un error técnico.