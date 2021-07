La helada y granizada azotaron a más de mil familias en Omereque

Cochabamba.- La helada y la granizada que azotaron a Omereque dejaron un millar de familias en la ruina, endeudadas y sin recursos para recuperar sus cultivos. Además, la ayuda que les enviaron es ínfima.

Tomás Guzmán, un afectado, perdió el 100 por ciento de sus cultivos de tomate en la granizada de abril. Invirtió 10.400 bolivianos en cuatro sobres de semilla para 1,5 hectáreas.

En su afán de recuperarse del desastre, volvió a sembrar en mayo la misma extensión con otros cuatro sobres de semilla de tomate, pero la helada del 30 de junio acabó con su huerta y con su ilusión de reponerse de sus pérdidas.

“No tengo ni para contratar un peón, por eso sólo con mi esposa estamos trabajando. Ojalá pueda recuperar por lo menos el 30 por ciento de esta cosecha. Este año he invertido sin exagerar más de 30 mil bolivianos en la semilla y los venenos para cuidar”, dijo Guzmán.

Añadió: “Tras la granizada me apoyaron con una frazada, una arroba de arroz y un azadón, eso no equivale ni aun surco. Ojalá ahora nos puedan ayudar con semilla porque es lo que más cuesta”.

Martha Flores, otra afectada, contó que tras la peor granizada en años y la helada perdió dos hectáreas de sembradíos de sandía, una hectárea de tomate y un viñedo de una hectárea y media.

“La granizada me lo ha arruinado mis sembradíos de tomate y sandía; no hizo nada mi viñedo, porque estaba tapado con malla, ahí se ha defendido. Pero la helada no hemos podido controlar pese a que hemos hecho con humo no se ha podido salvar”, dijo.

Los afectados piden a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que les puedan colaborar con semillas de tomate y sandía, porque son las más costosas. Además, que se pueda interceder ante los bancos para el diferimiento de sus créditos.

“Con la naturaleza no se puede hacer nada, ni llorando se puede hacer algo, sólo nos queda seguir trabajando. Ojalá las autoridades puedan escuchar nuestro pedido y ayudarnos con semillas”, solicitó.

Asimismo, Viviana Ugarte indicó que su mayor preocupación es la deuda que tiene con el banco, porque su inversión fue mayor a los 20 mil bolivianos y con una reprogramación sólo le harán subir el interés de la deuda.

“Más de 20 mil bolivianos hemos empleado para esta cosecha y todo lo hemos perdido. Si queremos volver a sembrar, la inversión será similar. En su mejor momento de la producción se ha echado a perder”, lamentó.

Otro afectado, Elmer Díaz, señaló: “La mejor ayuda que nos pueden enviar es la semilla, porque eso es lo más caro. 5 mil semillas de tomate me cuestan 2.900 bolivianos. En una hectárea entran cuatro sobres”.

Cifras

Según los datos de la Alcaldía de Omereque, la granizada del 23 de abril afectó a 561 hectáreas de cultivos en 17 comunidades. Además, unas 501 familias perdieron su cosecha o parte de su vivienda.

En tanto, la helada del 30 de junio afectó 557,9 hectáreas de cultivos y 655 familias de 37 comunidades perdieron su siembra.

Económicamente la peor granizada que cayó en Omereque provocó una pérdida de más de Bs 13 millones en cultivos de tomate y sandía, principalmente. Pero también afectó sembradíos de papa, cebolla, uva y pimentón.

En cambio, la helada ocasionó un daño mayor. Según los datos de la Alcaldía, más de 15 millones de bolivianos se perdieron en semillas de diferentes especies, el trabajo empleado de la maquinaria y los abonos y fertilizantes utilizados durante los tres meses de trabajo posteriores a la granizada.

Al respecto, el concejal Franz Mirabal señaló que esta previsto que llegue “hasta fin de mes” ayuda en semillas. Además, “como municipio ya nos declaramos en emergencia porque hemos perdido todo, el 100 por ciento de la producción se ha perdido”.

Asimismo, la concejala Litzy Vidal remarcó: “Las familias están decepcionadas porque estos cultivos eran producciones que se estaban rescatando luego de la granizada, pero la helada ha terminado con toda la cosecha, que es lo único que nos sustenta como familias”.

DECLARACIONES

Sería bueno que las autoridades nos ayuden por lo menos con semillas, porque eso es lo que más caro nos sale a nosotros. Mi familia perdió dos hectáreas de tomate y pimentón”

Elmer Díaz

Afectado

Todos los agricultores estamos tristes, primero la granizada y luego la helada nos ha afectado. Harta gente se pone a pensar en buscar otro trabajo donde su sueldo sea seguro”

Martha Flores

Afectada

Con la helada estamos totalmente azotados. Casi dos años estamos perdiendo nuestra producción, primero con la pandemia que todo se cerró y ahora por la helada”

Tomás Guzmán

Afectado

Todo mi capital ha quedado en nada. Ahora, no podemos ni llevar a los mercados, porque las comerciantes no van a querer agarrar así nuestro producto”

Viviana Ugarte

Afectada