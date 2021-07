“Mi vida cambió desde ese día”: la enfermera de la ‘bici’ bajo la lluvia cuenta cómo vive ahora

Fuente: El Deber

Para Mary Luz Salazar Gonzales el 21 de junio de 2020 significa un antes y un después en su vida. Ese día llovía copiosamente en la ciudad de Santa Cruz y ella se dio modos, a pesar de las anegadas calle del Plan Tres Mil, para pedalear su bicicleta . Un vecino vio a la joven pasar en plena lluvia, con su uniforme de enfermera totalmente mojado, le tomó una fotografía y la colgó en Facebook. Los usuarios de esta red social hicieron lo demás.

La imagen de la enfermera en su ‘bici’ se viralizó y se convirtió en símbolo del esfuerzo de los profesionales en salud en la lucha contra el Covi-19, que por aquel junio de 2020 se conocía poco sobre este virus y el país se encontraba en una cuarentena rígida. Aquel día, normal en la vida de Mary Luz Salazar Gonzales, cambió para bien su vida (también la de su familia) y un año después le cuenta a EL DEBER de qué forma.

Antes de proseguir, recordemos que no solo recibió el cariño y gratitud de la población a través de las redes sociales, sino también algunos obsequios, entre ellos una motocicleta. También el Ministerio de Salud reaccionó y de no contar con un trabajo seguro, pasó a tener un ítem.

La foto

“Desde ese día mi vida cambio porque me regalaron un medio de transporte con el cual voy a mi trabajo y también logré tener un contrato definitivo como auxiliar de enfermería, además mis 25 familiares, que vivían en la casa de mi padre, igual recibieron regalos como ropas y muebles”, comentó.

La valiente profesional dijo que trabaja en el Centro de Salud Vida y Esperanza, ubicado en el octavo anillo y avenida El Arroyito de la capital cruceña. Recuerda que el año pasado salió de este mismo lugar luego de 12 horas de trabajo y pese a la fuerte lluvia, montó la bici apodada “Chuturubi”, que le prestó su padre y manejó hasta su casa.

Fue en ese recorrido, por el barrio San Luisito del Plan 3.00, cuando la trabajadora de Salud fue vista pedaleando en una calle inundada y un joven de nombre Neymar le tomó una fotografía con su celular, desde el segundo piso de una vivienda.

Sobre esta fotografía, que después se volvió viral, Mary Luz dijo que no se percató cuando se la sacaron y mucho menos se enteró que en pocos minutos se volvió viral en Facebook y en grupos de WhatsAppde. «La verdad ni me di cuenta, yo estaba ahí, luchando para cruzar rápido para no mojarme. Era muy temprano y recién cuando llegué a mi casa mis primas me avisaron y me grabaron (con sus teléfonos celulares) porque les habían pedido que filmen mi llegada”, relató.

Al siguiente día, el 22 de junio de 2020, la empresa Visal Import Export SRL reconoció la labor sacrificada de la enfermera y le regaló una motocicleta Honda, modelo Navi, para que pueda transportarse desde su casa a su trabajo. Además, la bicicletería Oso Pardo le entregó una bici deportiva, como incentivo a su trabajo.

El ítem

Dos semanas después, el 8 de julio de 2020, el Ministerio de Salud le entregó un ítem como auxiliar de enfermería y la destinó en el mismo Centro de Salud Vida y Esperanza, donde ya desempeñaba sus funciones desde hace tres años, pero con un contrato eventual. “Gracias a Dios, que me dieron un ítem y tuve un trabajo más seguro, así mi sueldo irá aumentando cada año, según el incremento salarial del Gobierno. Sigo con el mismo cargo de auxiliar y realizó diferentes funciones en la sala Covid, en consulta externa, en programas de vacunas, partos y todo tipo de atenciones”, contó entusiasmada. Desde que se hizo conocida, la enfermera recibió varias llamadas para realizar atenciones a domicilio lo que le ayudó a solventar económicamente a su familia. Dice que realiza estas visitas particulares en la moto que le regalaron, la que aprendió a manejar en dos días, con la ayuda de su hermano. Sin embargo, no todo fue color de rosas para Mary Luz porque los casos de coronavirus se incrementaron debido a la llegada de la segunda y tercera ola y tuvo que esforzarse al máximo, al igual que sus colegas enfermeras y los médicos del Centro de Salud Vida y Esperanza, pues llegaron a atender una media 15 pacientes con Covid-19 en cada turno de seis horas.

“Los casos de coronavirus aumentaron y faltaba personal para atender a los enfermos. Todos los trabajadores de salud pusimos los mejores esfuerzos para enfrentar esta pandemia, pese a algunos inconvenientes que se presentaron como la falta de medicamentos, insumos o equipos de bioseguridad”, señala.

A poco más de un año de que fuera fotografiada en plena lluvia y que su historia cobrara notoriedad en medios nacionales e internacionales, Mary Luz, dice ser “una más entre las enfermeras” del centro de salud donde trabaja, pero reconoce que recibe un aprecio particular de sus colegas y que muchas veces los pacientes la reconocen y la felicitan por la labor que realiza.