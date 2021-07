Provincias orureñas en emergencia ante la falta de inscripción de dos tramos carreteros

Fuente: https://lapatria.bo

Las poblaciones beneficiarias de la Red Fundamental 31 (F31) se declararon en estado de emergencia ante la demora que existe en la inscripción de los dos tramos restantes en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), desde hace más de una década se persigue este proyecto pero no hay respuesta favorable de las autoridades nacionales.

“Se ha determinado declarar estado de emergencia de parte de las provincias Sajama, San Pedro de Totora, Nor Carangas, y también la provincia Cercado con su distrito La Joya, porque se está tardando demasiado y no se está inscribiendo a la fecha oficialmente en el PDES, nos dicen que está considerado en la lista de proyectos pero no se tiene materializado la inscripción”, señaló el exdiputado y beneficiario, Cristóbal Chuquichambi.

La Ruta F-31 es una carretera que se divide en cinco tramos: Oruro-La Joya con 45 kilómetros; La Joya-Chuquichambi con 37 kilómetros; Chuquichambi-Huayllamarca con 24 kilómetros; Huayllamarca-Totora con 28 kilómetros; y Totora-Curahuara de Carangas con 24 kilómetros. A la fecha prácticamente ya están asfaltados el primer, tercer y quinto tramo.

“Este problema radica desde hace más de 15 años en la construcción de este camino que es importante entre La Joya y Curahuara de Carangas, la Gobernación en su momento ha cumplido con su contraparte en el asfaltado de sus sectores que le correspondían, lastimosamente el nivel central hasta el presente no ha podido cumplir su parte respecto a este camino”, apuntó el gobernador Johnny Vedia.

Diseño final

Chuquichambi indicó que hay un proyecto a diseño final trabajado en la administración del expresidente Evo Morales, con supervisión del Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), incluso tiene una ficha ambiental actualizada, documentos que al parecer son desconocidos en instancias nacionales.

“Hay que ser explícitos, parece que prevalecen intereses regionales, hemos visto como en otros departamentos algunas obras caminos que empezaron mucho después de la F31 han sido financiados, concluidos o están en construcción, pero la F31 no tiene avances”, añadió el exdiputado.

La F31 sería la única vía de la red fundamental inconclusa en el departamento de Oruro.