Rodrigo Paz: “Las empresas municipales no son para ganar platita”

Fuente: https://elperiodico.com.bo

“El alcalde actual tiene 5 años para inaugurar obras que he dejado. A nosotros nos tocó una época dura económicamente, ahora la situación está mejor”, dice Paz.

Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija

El exalcalde de Tarija y actual senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, defendió su anterior gestión, tras haber dejado empresas deficitarias y con exceso de personal, sosteniendo que son de beneficio social y no económico.

“Es depende de una visión que uno tenga. Hay empresas del sistema municipal que generan un servicio social y no un servicio económico. No establecen utilidad. No son empresas para ganar platita”, manifestó.

En pasados meses el alcalde Johnny Torres, afirmó que existen instancias municipales que se encuentran en quiebra o que generan pérdidas económicas para la alcaldía, como el Matadero, la terminal de buses, Emat, y otras reparticiones. Y es en este marco es que le consultamos a Paz, quien se defiende y señala como ejemplo el tema de la salud.

“La salud es deficitaria. No van a encontrar en ningún país del mundo donde la salud genere utilidad o vaya al costo, no ocurro, porque es un servicio, que si bien se establecen un monto de recursos que no tiene un retorno, pero teniendo una sociedad sana, hay una sociedad productiva”, dijo.

Según Paz, el afrontó “la época más dura” de recursos económicos, y que ahora esta mejorando, donde sostuvo que ha generado que no haya desempleo en el municipio, “porque detrás de cada trabajador hay una familia”.

Indicó que no ha discriminado si eran consultores, a plazo fijo o ítem, donde ha intentado que todos los funcionarios tengan un puesto laboral estable. “Los ajustes que quiere hacer el alcalde, lo debe hacer desde un servicio social y no de una empresa privada. Se debe intentar balancear costos para que no sean deficitarias”, aconsejó.

APUNTE

Sobre el caso puente de 4 de julio: “Me absolvieron”

Paz dio a conocer que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dependiente de la Fiscalía, hizo un informe sobre las acusaciones por el caso puente 4 de julio, donde en el informe señalaría que es favorable a su persona. “Todo el contrato estaba en orden, y se han cumplido todas las especificaciones que el contrato indicaba. Entiéndase de un ingeniero que tenía los títulos, los defensivos, la experiencia de la empresa, y otros”, dijo.

El exalcalde calificó de “político” todo este accionar, pero sin dar nombres. “Le aconsejo al alcalde que se apoye en la juventud y visiones nuevas, y no en los viejos políticos”, dijo.