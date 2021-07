Sadiku deja Bolívar: «Nunca me adapté a la altura; llevaré a la Academia en el corazón»

Fuente: paginasiete.bo

P. Marion Calle / La Paz

El delantero albanés Armando Sadiku se despidió hoy de Bolívar. Cabizbajo y sin ocultar su tristeza, el futbolista confesó: “Me afectó mucho la altura, nunca me adapté aquí”, dijo, después de despedirse del plantel académico, en Tembladerani.

“La verdad, me afectó mucho la altura, nunca me adapté aquí. Me pasaron todas las cosas malas. Me enfermé. Nunca me adapté al 100%. Por eso me da pena”, resaltó el atacante de 30 años de edad.

Sadiku llegó al club celeste en enero de este año. “Bolívar es un gran club y espero que salga campeón. Lo llevaré siempre en el corazón”, apuntó el europeo.