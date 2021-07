Zvonko Matkovic: “No se les puede pedir más, la Comisión Agraria tendrá que tomar decisiones sin el INRA”

Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, lamentó este miércoles que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) haya comunicado que no participará de la reunión en la Comisión Agraria Departamental (CAD), convocada para este jueves, y pidió a las demás instituciones y autoridades asistir al encuentro a fin de determinar las acciones a tomar en defensa de las tierras chiquitanas, que fueron afectadas por asentamientos ilegales.

“El INRA quiere seguir saboteando esta Comisión como lo hizo durante estos 15 años que no funcionó, debido a la permisibilidad que hubo. Ahora ya no le puede pedir más, la Comisión Agraria tendrá que tomar decisiones sin el INRA para defender las tierras, cumpliendo con las leyes vigentes”, dijo Zvonko en contacto telefónico con EL DEBER.

Mediante un comunicado de prensa, el INRA informó que «el saneamiento de la propiedad agraria, la distribución de tierras fiscales y otros procedimientos vinculados a la propiedad y tierras rurales, solo pueden ser ejercidas por el INRA, en representación del nivel central del Estado».

El ente agrario desvirtúa la realización de la CAD y la considera como «descontextualizada del nuevo diseño competencial establecido por la Constitución Política del Estado». El mencionado comunicado califica de carente de legitimidad a la convocatoria ya que, según su punto de vista, «no cumple los procedimientos formales y legales para su funcionamiento».

Ante esta posición, el presidente de la Asamblea dijo que los representantes del INRA deberían de estar presente en la asamblea convocada para informar sobre la repartición de tierras que ha venido realizando en los últimos 15 años, lo cual generada confrontación y posiblemente “haya provocado en incendio registraron en la Chiquitania en 2019”.

“Tomo con asombro esta determinación de no participar porque es de no creer que las autoridades del INRA no se ubiquen en el terrible problema que han causado con la selectiva forma en que han repartido las tierras (…). La ley dice que la tierra se debe repartir primero a los originarios, luego a los que no tienen y nada de esto se está cumpliendo”, lamentó Zvonko.

La mañana de este miércoles, el gobernador Luis Fernando Camacho se pronunció en sus redes sociales diciendo que el INRA pretende “boicotear” la Comisión Agraria Departamental, pese a que las instituciones y la población cruceña están realizando todas las gestiones necesarias para defender la tierra.

«Santa Cruz, sus comunidades y pueblos indígenas, sus gremios productivos e instituciones han decidido cuidar la tierra y el territorio», resalta el mensaje de Luis Fernando Camacho. A continuación, señala que «el INRA, obedeciendo a una estrategia funcional a intereses políticos, pretende boicotear la instalación de la CAD», escribió.