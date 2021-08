Analistas: A la expresidenta Áñez la dejaron sola y es un botín político

Dos analistas políticos como son Paúl Coca y Ludwing Valverde, consideran que los aliados políticos que tuvo la expresidenta Jeanine Añez en el pasado la dejaron sola. Indicó que el único apoyo que tiene es el internacional y que ahora está sufriendo la miseria de la política como un botín.

Fuente: Urgente.bo

“La entonces u los otrora aliados de Jeanine Añez Doria Medina, Óscar Ortiz, Rubén Costas, la dejaron sola y suerte y esto es lo que marca eso”, sostuvo Coca

A la vez vaticinó que la situación legal de la exmandataria no cambiará más adelante, ya que tiene mucho valor político para el partido de gobierno, que quiere castigar a Añez por lo ocurrido el 2019. “Es un botín político”, subrayó.

“El MAS ya sabe lo que tiene hacer, el tenerla en prisión a Jeanine Añez es un trofeo político”-argumentó-«Lamentablemente ni las mujeres que activistas, ni los grupos ciudadanos, denominados como «Pititas» salieron en la defensa de la exjefa de Estado».

Por su parte, el analista político, Ludwing Valverde, aseguró que Añez está sufriendo la miseria de la política lo que vive la Añez es una violación fragante a los derechos humanos y a su condición de mujer. Coincide en que la exjefa de Estado no supo capitalizar el movimiento ciudadano del 2019 y es por ello que se encuentra sola.

“El entorno que proyectó la figura política de Añez la abandonó, porque no capitalizó el apoyo de la sociedad civil en esa coyuntura (…) el que no hayan generado un bloque de articulación, podría generar una fuerte contención en lo que se podía venir. La ingenuidad política de la expresidenta Añez hizo de que no se elimine al enemigo (el MAS) y está sufriendo las consecuencias de aquello”, argumentó.

Además dijo que ninguno de sus exaliados tiene la valentía de reivindicar las causas que derivaron en la renuncia y salida de Evo Morales.

Para Valverde, la exjefa de Estado es víctima de la mala administración de justicia y no es sometida al debido proceso.»Ya es acusada y ya es culpable, no hubo un juicio que determine su debida responsabilidad», complementó.

Ayer, expresidentes iberoamericanos responsabilizaron al Gobierno de Arce por lo que le pase a la vida de Áñez.

A través de un comunicado, los integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron su grave preocupación por las palabras del ministro de Gobierno, Eduardo el Castillo, quien calificó como “pequeños rasguños” los cortes que se hizo la exmandataria boliviana.

La expresidente presenta un cuadro severo de depresión y en al menos cuatro oportunidades salió de la cárcel de Miraflores para ser atendida. El 21 de agosto intentó quitarse la vida y se autolesionó.