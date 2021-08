Concejo Municipal de Potosí declara ‘persona no grata’ a María Galindo

Fuente: erbol.com.bo

El Concejo Municipal de Potosí declaró como personas no gratas a la activista y comunicadora María Galindo y el colectivo Mujer de Plata, después de la polémica surgida por grafitis pintados en edificios considerados patrimonio de la Villa Imperial.

La polémica después de que Galindo destacó en redes sociales grafitis pintados en edificios patrimoniales en Potosí con mensajes feministras.

Ante las reacciones adversas de parte de autoridades potosinas, María Galindo respondió tildando a Potosí de “ciudad hipócrita” y, en su programa, afirmó que los grafitis no constituyen daño patrimonial porque están en pintura que es nueva.

El colectivo Mujer de Plata negó la autoría de los grafitis, pero reivindicó esa forma de protesta.

El tema fue tratado por el Concejo Municipal, que aprobó la resolución en contra de Galindo y el colectivo, reportó radio Líder de Potosí para ERBOL.

“Hemos declarado persona no grata no solamente a la señora María Galindo, sino también a este colectivo Mujer de Plata, en el entendido de que en principio han deteriorado nuestro patrimonio y porque esta señora se ha referido a la ciudad de Potosí de manera realmente ignorante, porque nos dice que somos una ciudad que vive de nostalgia. Nosotros no vivimos de nostalgia, nosotros vivimos con el orgullo de ser potosinos”, dijo Mirtha Guzmán, presidenta del Concejo.

Guzmán agregó que también se iniciarán acciones que corresponda contra todas las personas que hayan dañado el patrimonio de Potosí.