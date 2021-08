Convocan a marchas este jueves en contra del cierre del caso Fraude y en rechazo a avasallamientos

Fuente: Unitel

La tarde de este jueves se realizarán marchas de protesta en al menos tres ciudades del país. En el caso de Santa Cruz la movilización se realizará en cumplimiento de las resoluciones de la reciente Asamblea de la Cruceñidad que determinó el pasado lunes salir a las calles en contra de los avasallamientos y exigiendo que no se cierre el caso Fraude.

“Hoy marchamos por nuestra democracia, la verdad, la dignidad, nuestra tierra y territorio. No faltes. Iniciamos a las 18:00 horas en la plaza del Estudiante”, señala una publicación en la cuenta oficial del Comité pro Santa Cruz en Facebook.

Estas movilizaciones se realizan en la víspera del aniversario 196 de la Independencia de Bolivia.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que esta convocatoria cuenta con el apoyo de “un movimiento grande de ciudadanos que aman la libertad” y que se ha garantizado la presencia de diversos sectores como el sector gremial, el transporte, los Colegios de profesionales, juntas vecinales, plataformas y otros.

“Le queremos expresar al Gobierno de que no vamos a permitir que se nos vulneren los derechos, que se nos quite la democracia y que no vamos a permitir que se implemente el terrorismo y la persecución”, aseveró.

En La Paz la movilización es organizada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). La marcha exigirá la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por anunciar que se cerrará el caso Fraude.

“No permitiremos que del fraude electoral nos vayan a imponer el fraude judicial. Exigimos la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa”, señala un comunicado oficial de esta entidad.

La movilización se concentrará en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a las 17:00, se marchará hasta la sede de la Fiscalía y luego se realizará una concentración a las 19:00 en la Plaza Mayor de San Francisco.

El diputado Héctor Arce del MAS criticó la convocatoria a las marchas, asegurando que se está buscando “desestabilizar” al actual Gobierno.

“Todas estas acciones están orientadas a desestabilizar al Gobierno nacional, están orientadas a generar convulsión, están orientadas a generar nuevos mecanismos y medios para un golpe de Estado”, señaló.