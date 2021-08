De los 60 Wayna Buses, 43 están «prácticamente obsoletos», dice Copa

De la flota de 60 buses del servicio municipal del transporte Wayna Bus, unos 43 están totalmente obsoletos e inutilizables debido a que se los dejó sin mantenimiento, informó esta jornada la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

“Se está haciendo una auditoria mediante la Dirección de Movilidad Urbana juntamente con la Secretaría correspondiente para empezar con los procesos a las exautoridades”, dijo esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación.

Agregó que se necesita más de un millón de bolivianos para hacer el mantenimiento a 17 buses. «Los demás prácticamente están obsoletos, es un gran daño para el gobierno municipal. Son buses que no tiene muchos años, no les dan hado uso, no les han dado mantenimiento».

En 2014, durante la gestión de Edgar Patana, la Alcaldía alteña adquirió 60 buses y tuvo un costo de 91,4 millones de bolivianos, con los que inició el servicio de transporte municipal Sariri.

A la fecha, solo 13 buses están operables, 17 necesitan mantenimiento para poder utilizarlos y 30 no pueden ser operados por el abandono que sufrieron.

“De 60 buses solamente pueden entrar en operaciones 13, mientras que 47 están en mantenimiento. No dejaron presupuesto para hacer mantenimiento. Lamentablemente, hay mucha subvención que no podemos cubrir como Gobierno Municipal porque la baja de recursos es realmente enorme”, apuntó.

Asimismo, la concejal de la ciudad de El Alto, Fabiola Fuyura aseguró que los 13 buses que se pueden utilizar pasaran a ser vehículos turísticos.

“A partir de ahora se dará paso a lo que es un transporte turístico. Estamos alarmados por todo esto, este transporte es muy necesario en la ciudad de El Alto”, manifestó la autoridad en comunicación con Red Uno.

De igual manera desde el Gamea confirmaron que 10 de los 13 buses serán destinados al sector de salud para que los vehículos puedan transportar vacunas contra la Covid-19 a zonas alejadas de la urbe alteña.