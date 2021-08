Director del INRA no acude a convocatoria y la nación chiquitana alista bloqueo de rutas

Fuente: paginasiete.bo

Ante la inasistencia del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, a la convocatoria de reunión de las naciones chiquitanas para analizar los avasallamientos y asentamientos en sus tierras, éstas determinaron iniciar desde mañana un bloqueo de caminos indefinido.

Los caciques de San Ignacio de Velasco dieron 72 horas a Núñez para hablar y solucionar el conflicto de tierras entre dos comunidades, pero el encuentro no se realizó.

“Enviamos una nota al director del INRA y aquí lo tenemos como recibido, eso quiere decir que no ha tenido la voluntad de llegar a 16 de Agosto y poder solucionar esta situación”, informó el presidente de la comisión en Defensa de las Tierras Chiquitanas, Marco Tomicha Tapeosi.

El representante explicó el sector se ve obligado a iniciar con un bloqueo indefinido, debido a la falta de respuesta del INRA.

“Se ha tomado esta determinación con todos los caciques, porque ya basta que nos pisoteen, que nos discriminen. Sabemos que el director del INRA va a otros lugares, si va a otros lugares, por qué no tiene la voluntad de sentarse con nosotros y poder solucionar el problema”, cuestionó. De no ser escuchados durante el bloqueo, el sector anunció que se iniciará con una marcha.

Esta mañana el director del INRA indicó a ANF que no asistiría al encuentro. «De ese tipo de pedidos ahora tengo como 50 en todo el país, entonces obviamente como director nacional ya tengo una agenda, no es con 48 horas, no es con 24 horas. Los INRA departamentales están con las puertas abiertas y si algún sector quiere conversar, la dirección nacional también. Yo trato de atenderlos en mi despacho a veces hasta 10 o 12 delegaciones por día», informó al portal.

Durante el encuentro entre naciones chiquitanas también se hizo referencia a Lino Villca, el indígena chiquitano que falleció el 1 de julio, luego de resultar herido en un enfrentamiento entre interculturales e indígenas de San Ignacio de Velasco.

“Hace más de un mes que se hizo el enfrentamiento en la comunidad de Eben Ezer y hasta hoy no ha tenido un avance, una respuesta favorable”.