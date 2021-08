El Pentágono no descarta que las tropas de EEUU actúen por fuera del perímetro del aeropuerto de Kabul para facilitar las evacuaciones

John Kirby, el vocero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, confirmó que es una opción. “Si ven una oportunidad para hacerlo, lo harán afirmó”. Mientras, miles de personas intentan llegar a la terminal aérea afgana para escapar de los talibanes

El portavoz del Pentágono reveló el sábado que las tropas estadounidenses podrían comenzar a salir del perímetro del aeropuerto para facilitar el paso seguro de los ciudadanos estadounidenses y afganos aprobados para la evacuación a través de las áreas controladas por los talibanes en las afueras.

“Mira, sin ponernos previsores aquí, tenemos tropas en un entorno muy dinámico, una misión muy peligrosa, y entienden eso – y también entienden por qué están allí, están allí para ayudar a la gente”, dijo el portavoz John Kirby, después de indicar que no había habido operaciones militares estadounidenses fuera del perímetro del aeropuerto en las últimas 24 horas. “No voy a descartar que si ven un momento, si ven una oportunidad para hacerlo, no lo hagan”.

El gobierno de Biden está bajo presión para impulsar sus esfuerzos de evacuación de Afganistán más allá del aeropuerto de Kabul después de que las fuerzas europeas cruzaran las líneas talibanes y entraran en la ciudad para rescatar a los civiles a principios de esta semana.

En otros acontecimientos, Abdul Ghani Baradar, considerado el máximo líder político de los talibanes, ha llegado a la capital, Kabul, mientras el grupo islamista está pendiente de la formación del nuevo gobierno.

Según funcionarios del Pentágono, sólo 2.500 de los 10.000 a 15.000 estadounidenses que se calcula que permanecen en Afganistán han sido evacuados desde que comenzó la operación de rescate el 14 de agosto. En total, se sacaron del país unas 17.000 personas en ese periodo de tiempo, dijeron.

Soldados estadounidenses asignados a la 3ª Brigada de la 10ª División de Montaña escoltan a los evacuados a la terminal para su registro durante una evacuación en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, Afganistán

Sin embargo, en las últimas 24 horas, el ritmo de las salidas patrocinadas por los militares parece haber disminuido: de aproximadamente 2.000 evacuaciones diarias en los últimos días, a 1.600 en seis aviones C-17. Los funcionarios militares dijeron que la reducción se debió a un exceso de evacuados en la Base Aérea de Al Udeid, en Qatar, que debían ser trasladados a otros lugares -incluida la Base Aérea de Ramstein, en Alemania- para hacer lugar a las nuevas llegadas. También añadieron que tres aviones de evacuados habían aterrizado en el aeropuerto internacional de Dulles, en las afueras de Washington.

Otras 2.200 personas abandonaron Afganistán en 32 vuelos chárter en las últimas 24 horas, dijeron los funcionarios.

El general de división del ejército Hank Taylor dijo que en las próximas 24 horas, los oficiales militares esperan “volver a las cifras que vimos el día anterior”. Pero incluso esas cifras -aproximadamente 2.000 por día- se quedaron cortas con respecto a la cifra de 5.000 a 9.000 que los líderes del Pentágono han dicho que tienen la capacidad de evacuar diariamente.

Las evacuaciones se complicaron aún más el sábado por una alerta de seguridad del Departamento de Estado en la que se decía a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán “que eviten viajar al aeropuerto y que eviten las puertas del aeropuerto en este momento, a menos que reciban instrucciones individuales de un representante del gobierno de Estados Unidos para hacerlo”.

Taylor no respaldó ni condenó las advertencias del Departamento de Estado el sábado, pero insistió en que el aeropuerto es seguro y que sus puertas permanecen abiertas para “procesar a las personas adecuadas que lleguen a las puertas.”

Aun así, la situación fuera de las puertas del aeropuerto se ha vuelto más peligrosa. Kirby dijo el sábado que aunque los comandantes estadounidenses siguen en contacto con los líderes talibanes para insistir en el paso seguro de las personas aprobadas por Estados Unidos, “lo que parece estar ocurriendo es que no todos los combatientes talibanes recibieron la palabra o decidieron obedecerla”. Los estadounidenses con credenciales están atravesando los puestos de control sin incidentes “en general y en su mayor parte”, añadió.

Un infante de marina asignado a la Fuerza de Tarea Aérea Terrestre de la Infantería de Marina de Propósito Especial – Respuesta a la Crisis

Baradar, que fue negociador en las conversaciones de paz de Doha (Qatar) y es el probable próximo líder de Afganistán, se encuentra en la capital para consultar con “sus amigos” sobre “qué tipo de gobierno habrá en Kabul”, dijo el funcionario talibán Zabihullah Mujahid a The Washington Post, añadiendo que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la forma que adoptará.

Un alto funcionario talibán dijo a la Agence France-Presse que Baradar se reuniría con “líderes yihadistas y políticos para establecer un gobierno inclusivo”. Baradar se está reuniendo con antiguos líderes del gobierno, comandantes de milicias locales, responsables políticos y eruditos religiosos del país, dijo un funcionario talibán a Reuters, mientras el medio informaba de que el grupo planeaba desvelar en las próximas semanas un nuevo modelo para gobernar el país que “protegería los derechos de todos”, aunque no fuera una democracia según la definición occidental.

Baradar, cofundador de los talibanes en 1994 y detenido en Pakistán en 2010 en una operación conjunta con Estados Unidos, está de vuelta en el país desde el martes, después de que los talibanes arrasaran con el poder.

Un comandante talibán declaró esta semana que el grupo gobernaría según la sharia. El grupo aplicó una dura interpretación de la ley religiosa islámica cuando controló el país por última vez entre 1996 y 2001, y se han recibido múltiples informes recientes de militantes que buscan a afganos que puedan haber trabajado con fuerzas extranjeras, golpean a afganos que intentan llegar al aeropuerto de Kabul y prohíben a las mujeres entrar en sus lugares de trabajo o escuelas.

Mientras tanto, el ex presidente afgano Hamid Karzai y Abdullah Abdullah, un alto funcionario del gobierno derrocado, se reunieron el sábado con el gobernador talibán en funciones de Kabul. Abdullah dijo en un tuit que la prioridad era “proteger la vida, la propiedad y la dignidad de los ciudadanos de la capital”. Karzai y Abdullah también se han reunido con otros altos dirigentes talibanes en los últimos días, en lo que el portavoz de Karzai ha descrito previamente como un paso hacia las negociaciones con Baradar.