En Santa Cruz hay más de 285.500 adultos mayores y tienen la mayor cobertura de vacunación

Fuente: El Deber Carmela Delgado, Deisy Ortiz Duran

Las personas de la tercera edad recibirán muestras de cariño este jueves 26, cuando se celebra el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. La jornada fue instituida con el fin de sensibilizar sobre sus derechos, entre ellos el acceso a la salud.

En el país hay 1,2 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 10,4 por ciento de la población boliviana y, de ellas, más de 285.500 viven en Santa Cruz.

Este sector es el más golpeado por la pandemia de coronavirus, por lo que también es prioridad en el plan de vacunación, alcanzando hasta la fecha el mayor porcentaje de cobertura de todos los grupos etarios en el departamento cruceño.

Según los reportes epidemiológicos, de los 7.100 fallecimientos por Covid-19 registrados en Santa Cruz en toda la pandemia, hasta el mes de junio, el 58 por ciento (4.077) fueron de mayores de 60 años. En las tres oleadas que ha soportado el país hasta la fecha este sector ha sido el más afectado, pese a que los contagios se han dado más entre los jóvenes y adultos, toda vez que el 51 por ciento de los casos acumulados se dan en el grupo comprendido entre los 18 y 40 años.

Las autoridades sanitarias esperan que la vacunación sea una barrera de protección en la cuarta ola que se avecina y, por eso, los adultos mayores fueron priorizados en el proceso de inmunización del país.

Los datos departamentales muestran que los mayores de 60 años han alcanzado mejor cobertura con respecto a los otros grupos etarios. Los de 60 a 69 años tienen una cobertura del 45,22 con el esquema completo; los de 70 a 79 años, un 42,97%; y los mayores de 80 años, un 34,52%.

Atención integral

Si bien todos están el riesgo de contraer Covid-19, las personas mayores tienen mayor probabilidad de enfermar gravemente si se infectan, con los de más de 80 años muriendo a una tasa cinco veces superior que la media. El informe de las Naciones Unidas El impacto de Covid-19 en las personas mayores, sugiere que esto puede ser debido a condiciones subyacentes que afectan al 66% de las personas mayores de 70 años.

El envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener las habilidades funcionales que permitan el bienestar en la vejez.

Incluso antes de la pandemia de Covid-19, más del 50% de las poblaciones mayores en algunos países de ingresos bajos y medianos carecían de acceso a algunos servicios de salud esenciales, un problema que la pandemia ha exacerbado.

Pero no basta con garantizar que los adultos mayores tengan acceso a los servicios básicos de salud, señaló Enrique Vega, jefe de la Unidad de Curso de Vida Saludable de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los servicios también deben adaptarse a las necesidades específicas de las personas mayores.

“La forma en que cada persona mayor puede verse afectada por el Covid-19, o cualquier otra enfermedad, depende de su salud física y mental en general, por lo que la atención y el tratamiento siempre deben tener esto en consideración”, destacó el representante del organismo.

Festejos adelantados

Un centenar de abuelitos adelantaron el festejo organizado por el Gobierno Departamental de Santa Cruz, que aprovechó la ocasión para entregarles placas dentales y bolsas de alimentos. Deleitaron un majadito y amenizaron la jornada con música, canto y baile en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental. Además, tuvieron momentos de esparcimiento con actividades recreativas.

Fredy Jiménez, director departamental de Políticas Sociales, informó que alrededor de 193 asociaciones, es decir, más de 15.000 adultos mayores, serán beneficiados con las bolsas de alimentos.

Sobre la cuarta ola

“Decir que la cuarta ola, si se da, afectará solamente a aquellos que no se han vacunado, no es exagerado. La cuarta ola será para aquellos que no han recibido la vacuna, por eso invitamos a todos los que no han recibido la dosis, que acudan a recibirla”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Explicó que son cerca de tres millones de dosis que no fueron aplicadas en el país, razón por la que instó a que busquen los inyectables.

Ratificó que se sigue en una desescalada de casos, aunque en los últimos días hubo un leve incremento.