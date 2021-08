Jhonny dice que funcionario municipal que no esté vacunado no ingresará a su fuente laboral

La Alcaldía pretende “comenzar en casa” su estrategia para persuadir a la población para que acceda a vacunarse. La autoridad informó que emitió una circular para que el funcionario que no esté vacunado, no pueda ingresar a su lugar de trabajo.

“Si el alcalde no está vacunado no debe entrar a su oficina, como todo funcionario de la Alcaldía. No quiero que alguien venga y me contagie, estamos en contacto con miles de ciudadanos”, manifestó Jhonny Fernández durante su informe de los primeros 100 días de gestión como alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Fernández informó que para que todos los funcionarios se vacunen emitió una circular y argumentó que la inmunización en los trabajadores del municipio es imprescindible pues están en contacto con miles de ciudadanos.

La autoridad no escondió su deseo de que los sectores gremial y empresarial apoyen su determinación y decidan medidas similares. “Ojalá lo hagamos así con los gremiales y empresarios, así se va a reactivar la economía. Mientras menos contagios tengamos, menos enfermos tendremos”, señaló.

Rashid Guardia, secretario de Desarrollo Humano, confirmó a Unitel que a partir del lunes se pedirá a todos los funcionarios municipales su certificado de vacunación.

“Estamos viendo a personas que les falta vacunarse, ver por qué no lo han hecho, que pasa, tal vez tienen una enfermedad de base”, dijo Guardia.