Jurista: La reforma judicial fracasó, la clase política prefiere operadores «encubridores»

Yáñez agregó que, pese a que se realiza algunas modificaciones de normas, en el fondo los temas estructurales no se han tocado. “Yo creo que no se van a tocar porque no hay voluntad política del MAS que tiene la sartén por el mango”.

El expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia y actual presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez, afirmó que la reforma judicial planteada por el Ministro de Justicia, Iván Lima, fracasó por falta de decisión política del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Yo creo que ha fracasado la reforma judicial, Iván Lima empezó muy bien con muchos bríos cuando le nombraron ministro, pero se le fueron desinflando. Al final su propio partido le ha bajado el pulgar y no hay reforma”, dijo el jurista a ANF.

En diciembre del año pasado, cuando Lima asumió el cargo de ministro, anunció que su primer objetivo sería la reforma judicial, para ello conformó un “consejo de notables”, que finalmente no resultó, y en febrero de este año, la autoridad admitió que el proceso estaba en pausa, pero que no era un fracaso.