Noelia emprenderá acciones legales en contra de programa de televisión por bullying

La cantante anunció esta tarde que llevará a instancias legales el acoso que ha sufrido por años por parte de los presentadores que se han burlado de ella por el video íntimo que filtraron hace 14 años

Noelia está dispuesta a detener las burlas que ha sufrido por años a manos de diferentes presentadores de televisión (Foto: Instagram / @noeliaofficial)





Noelia anunció a través de un video en sus redes sociales que está dispuesta a emprender acciones legales en contra de los miembros de un programa de televisión por presuntamente haber utilizado su imagen como símbolo de burla por años, aunque no mencionó el nombre, en reiteradas ocasiones ha acusado a El gordo y la flaca de dicho hostigamiento.

La tarde de este martes, tras varias horas de polémica, la cantante puertorriqueña Noelia compartió un video en donde reveló sus intenciones en contra de los presentadores de Univision que se burlaron de ella después de que un video íntimo de ella fuera difundido por su entonces pareja.

“Sistemáticamente fui objeto de burla y bullying por parte de algunos miembros de la supuesta cadena de televisión hispana más importante. En repetidas ocasiones, durante todos estos años, fue como una consigna estarse burlando de mí y utilizar la canallada que se me hizo del video íntimo que cobardemente filtraron. Todo lo que ronda alrededor de ese tema lo han utilizado para incomodarme, para denigrarme y devaluarme en cualquier oportunidad profesional que estuviera emprendiendo”, comenzó la cantante.

La publicación original de Noelia fue eliminada por diversos reportes recibidos (Foto: Instagram/@javierceriani)

Agregó que ahora, después de más de una década de que ese video íntimo casi destrozara su carrera, se siente dispuesta a no dejar que más personas sigan utilizando este trágico momento para burlarse de ella. Sentenció que, contrario a hace 14 años, hoy tiene los recursos económicos y legales para no quedarse callada y defenderse.

Aunque no anunció quiénes fueron las personas ni en qué programa trabajan, Noelia ayer compartió una foto en Instagram en la que despotricó en contra de Tanya Charry, reportera de El gordo y la flaca, ahí la acusó de hipócrita.

A las pocas horas su post fue borrado y ella compartió que la publicación fue denunciada como bullying, por lo que nuevamente señaló a “dos Nocivos Individuos” de haber intentado callarla bajando su foto, siendo supuestamente reportada por todas las cuentas de ese programa.

La cantante aseguró que ahora tiene los recursos para emprender su lucha legal en contra de los integrantes de «El gordo y la flaca» (Foto: Instagram/@noeliaofficial)

Anteriormente, en el programa Chisme No Like, la intérprete de Clávame tu amor habló abiertamente de las burlas y la censura que sufrió en El gordo y la flaca, pues en su momento acudió al programa a denunciar que su padrastro, Topy Mamery, quien habría difundido el video íntimo, por haber abusado sexualmente de ella en dos ocasiones.

“Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso. (…) Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire (…) me dijo varias cosas como ‘no hables así de tu mamá’, ‘no sabes de lo que estás hablando’, me empezó a regañar.”

Noelia también recordó que fue muy difícil para ella poder denunciar y ser escuchada, pues en su momento nadie le creyó y muy pocas personas decidieron no darle la espalda. “Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían”, recordó la intérprete de Clávame tu amor.

Noelia expresó su apoyo hacia Frida Sofía cuando hizo su denuncia, también animó a las mujeres a alzar la voz (Foto: Instagram/@noeliaofficial)

Entre una de las personas de las que más sufrió acusaciones y burlas fue de Raúl de Molina, según recuerda la intérprete de Candela, pues reveló que en cada proyecto que sacaba intentando seguir adelante en su carrera “todo me lo destrozaba haciéndome bullying”, dijo.

Sus seguidores e internautas le mostraron su apoyo en la sección de comentarios, asegurándole que obtendrá justicia. “Fuerza Noelia, tú música siempre ha sido tu sello, espero que logres tu justicia”, “Haz lo que tienes que hacer para que este tipo de acoso pare”, “No más bullying por parte de los medios televisivos, los artistas también son seres humanos que sienten”, se lee.