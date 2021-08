Sector campesino de Cochabamba fue excluido de la creación del “Estado Mayor para el Pueblo” del MAS

Fuente: https://www.radiofides.com

El ejecutivo de la federación campesina, Vicente Fernández, sostuvo que una próxima reunión analizará la creación de esta instancia.

“No tenemos el conocimiento y por eso vamos a evaluar, en realidad Conalcam ya no existía era Pacto de Unidad. No me explico cuáles son las razones (de la creación del Estado Mayor para el Pueblo)”, indicó.

El sector al igual que los miembros de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba no fueron invitados al evento.

La jornada pasada organizaciones sociales afines al MAS crearon el “Estado Mayor para el Pueblo”, en reemplazo de la ahora extinta Conalcam, esta instancia la regirá el expresidente Evo Morales quien además es el actual líder del partido en función de gobierno.