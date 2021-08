Señora República (donde quiera que se encuentre)

Carlos federico Valverde Bravo

No es que no tenga tema para la columna de hoy; al contrario, en la vida de este país, tema es lo que más hay, pero, desde hace días el señor Arce que ganó las elecciones para gobernar y no para ahondar la división entre bolivianos acentuada desde el desconocimiento al resultado del 21F, insiste con eso de que se quiere “restituir la República colonial”, como si él y el partido que lo puso en el lugar donde está no fueran el resultado de la democracia de la República que se expresó de tal manera que “los de abajo” (entrecomillo relievando el hecho social), llegaron a ser gobierno porque el voto limpio los favoreció; cuando ello ocurrió, no se trató de hacer fraude, no se intentó nada para evitarlo. Esa la diferencia de la democracia republicaba: gana el que logra mayor cantidad de votos en primera o segunda vuelta; “ellos”, ya que el país está tan dividido se lo puede escribir en estos términos, si necesitaron acudir al fraude para prorrogar su poder y así nos fue (a todos) .

El aniversario patrio no debiera ser para lo que vimos el viernes, pero, ya que estamos, le daremos gusto y, ahí vamos:

Le doy la razón al presidente en eso de que “ el golpe de Estado estaba preparado con meses de anticipación”; recordemos que ellos lo hicieron, hay informes, con nombres, apellidos, registro de llegadas, dónde se alojaron, lugares de reuniones y quiénes estuvieron en ellas, etc.. Me refiero a los mexicanos contratados y traídos por el gobierno e insertados en el TSE, el INE, SERECI y otras reparticiones gubernamentales. Ellos llegaron en Agosto del 2019, (meses de anticipación) a ejecutar eso que puso en evidencia la OEA: hubo fraude; la única manera de dejar sin efecto ese informe es ir a la OEA y debatirlo donde corresponde, no mandando vaya uno a saber qué datos, a alguien que termina enredándose en sus explicaciones, como el señor Corchado ese, que debe explicarle a su Universidad y a muchos otros, porqué hizo lo que hizo.

Fue Morales el que instruyó el fraude; es claro que no hubo golpe de Estado, la Iglesia y la Comunidad Europea lo han dejado claro hace unos días y han sido breves y firmes en lo dicho, de manera que cada vez le queda menos margen a don Arce para seguir con el discurso y la búsqueda de aquello de lo que se queja, cuando dice que: “antes de las elecciones, líderes políticos amenazaban con impulsar el desconocimiento de los resultados y la desobediencia civil”. Eso lo vimos y escuchamos todos, señora República, eso se lo entendimos todos, estaba condicionado a la posibilidad de que hubiera fraude y, fraude hubo; aun así, se esperó el Informe de la OEA y tras del mismo, Morales anuló las elecciones, descabezó el TSE y luego renunció y más tarde se fue, huyó. Ese es el hecho, lo demás es muy parecido, entre los que salieron (transitorios) y los que están ahora: las acciones que terminan en detenciones arbitrarias y abusivas. Es cuestión de revisar, ocurrieron en el gobierno transitorio (esas las reclamamos en más de una oportunidad) y están pasando en este; no hay diferencias. Los excesos no debieran ser la norma pero, en este país, son la regla y por eso nos va como nos va .

Hace unos días, Arce decía algo así como que él había sido el primer presidente en comprar vacunas, como si antes de él hubiera habido vacunas para vender… hubo gestiones, está probado, de parte del gobierno de Añez para conseguir se tome en cuenta al país, pero, como dijo el mismo Arce: “No más de 10 países acumulan más vacunas de las que realmente necesitan, mientras los demás países tenemos que disputarnos el resto de las vacunas disponibles”; entonces, si esto es así, como lo es, debiera dejar de mirar para atrás y saber qué es lo que corresponde porque él nos anotició más de 34 millones de vacunas (lo que muestra que todos acaparan porque esta pandemia no se va a ir mañana), aunque la realidad es que seguimos esperando que al menos llegue lo necesario para lograr que un 70% de la gente tenga sus 2 dosis.

Pero ese no es el tema, señora República, el tema es que van a seguir en lo suyo porque necesitan que se les tenga miedo, porque el miedo paraliza y ellos cuentan con eso para imponer la “dictadura perfecta”, esa que acepta elecciones cada 5 años, algunos parlamentarios , gobernadores , asambleístas, alcaldes y concejales opositores, para dar “una señal” al mundo de que nadie que tiene opositores gobernando puede llamarse dictador, como si el mundo no conociera las mutaciones del totalitarismo y sus máscaras. Arce no hizo informe porque, para ellos, el 6 de agosto no es fecha que merezca tal cosa; ellos han venido desarmando el Estado Nacional para imponer el chiste ese de “plurinacional”, como si hubiera algún país en el mundo que no sea plurinacional y multiétnico; pero, eso lo saben ellos que mantienen la idea de que “ellos”, son los que comenzaron el reconocimiento de lo pluri, de manera que se les debe lealtad por ello…

Y pudiera seguir con eso de “los ellos” y los “nosotros”, pero, ya que pasó la fecha, me agradaría retomar eso que tenía pensado escribir para hoy, domingo 8 de agosto, y que es lo que de verdad importa, como los incendios en la Chiquitania que, amenazan a pueblos enteros mientras los “Nerones” (sin lira y con una guitarra mal tocada y peor cantada) están repartiendo tierras, de manera arbitraria, asegurando que se amparan en la CPE, cuando si supieran leer (no repetir palabras) entenderían que la lectura del art 300 del mismo libro dice que “Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: 5.- Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, lo que debiera llevara a discutir cómo se puede hacer un PLOT (que ya está escrito y reconocido por el nivel central) si no se asume la responsabilidad de encabezar la Comisión Agraria Departamental, por ejemplo… claro, ese mismo artículo dice que se debe hacer “en coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino; no dice bajo el mando y la orden de nadie y, es sabido que no hay excusas, que la ley se la obedece y se actúa en concordancia, de manera que, reitero, no es lo mismo conocer la letras y decirlas de corrido que entenderlas y, eso parece no es el tema para ellos, los que nos están desgobernando.

En la lógica del presidente, está lejos eso de lograr unidad, porque, cuando uno no quiere, 2 no pueden .

Fuente: eju.tv