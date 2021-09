Arce entrega la carretera Epizana-Puente Valle Hermoso en Cochabamba

Este sábado 4 de septiembre, el presidente Luis Arce Catacora realizó la entrega del Tramo I del proyecto carretero “Obras de Rehabilitación y Construcción del Tramo Carretero Epizana – Comarapa”, que comprende la ruta Epizana – Puente Valle Hermoso, con una longitud de 58,473 kilómetros, y tuvo un costo de 399,13 Millones de Bolivianos, la nueva obra fue financiada por la CAF con un 69,70% y por la Gobernación de Cochabamba con un 30,30%.

Fuente: https://www.urgente.bo

La nueva vía une a los pueblos que guardan la historia y el legado del Valle Boliviano, como Pojo y Totora hasta llegar a la bella Tiraque y conectarse con el Valle Alto y la ciudad de Cochabamba. La zona que es rica en producción de las manzanas de mil sabores, papa y productores herederos de la tradicional coca de Yungas de Vandiola ya recorren por la nueva carretera que beneficia no solo a la región sino a todo el departamento.

«Las carreteras son desarrollo, son producción, son educación y salud, por eso estamos concluyendo todas las obras, nos falta tiempo para entregar obras y estamos reactivando la economía» dijo el Presidente Arce a momento de comprometer el apoyo del Gobierno a los Alcaldes de la región.

Por su parte el Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño destacó: «Tenemos una importante inversión de recursos para la construcción de carreteras, aquí el Gobernador cumplió con su contraparte y ahora estamos entregando está carretera, pero hay Gobernadores como el de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Pando que no cumplen, pero ahora con la aprobación de más de dos mil millones frescos para FEDEICOMISOS ya no tienen pretexto para no cumplir con sus contrapartes» dijo.

A su turno Henry Nina, Presidente de la ABC dijo: «el proyecto consiste en la rehabilitación de la carretera preexistente, con la ejecución de obras de drenaje, defensivos, construcción de puentes, muros de contención, señalización y la pavimentación de 58,473 kilómetros con concreto asfáltico de un espesor de seis (6) centímetros y bermas de 0,5 metros de ancho y un ancho de plataforma de ocho (8) metros; de esta manera la Administradora Boliviana de Carreteras, garantiza la seguridad y transitabilidad de toda la Red Vial Fundamental del departamento» sustuvo.

Estás obras impulsan el desarrollo y la reactivación económica del país al fortalecer la economía de la región en favor de actividades ganaderas, productivas y comerciales entre otras.