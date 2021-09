Diputado Arce le advierte al Concejo que cometería un «delito» si no elige a otro alcalde

Por otro lado, también denunció ante la FELCC que sufrió siete amenazas de muerte contra él y su familia.

El diputado del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los pueblos (MAS-IPSP) Héctor Arce advirtió al Concejo Municipal de Cochabamba que incurriría en el delito de incumplimiento de deberes si es que no elige a un nuevo Alcalde.

Fuente: Opinión

La autoridad aseguró que el alcalde Manfred Reyes Villa tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que debe perder el mandato y el Concejo elegir a otra persona.

El caso que implica a la autoridad edil en uno presuntas de irregularidades en contratos para el proyecto El Sillar Alternativo. Arce recordó que en 2006, cuando Reyes Villa era prefecto de Cochabamba, sin tener el presupuesto en el Plan Operativo Anual (POA), gastó recursos para un estudio a diseño final. Pero, además, fraccionó el proceso de contratación. “Para un solo estudio, contrató a cinco empresas y suscribió cinco contratos diferentes. Eso es delito, es uso indebido de recursos del Estado, es malversación de fondos”, dijo.

Acotó que el proceso comenzó en 2008 y que, 13 años después, el 8 de septiembre de este 2021, salió la sentencia condenatoria ejecutoriada. Enfatizó que el artículo 12 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales establece la pérdida de mandato en cinco causas, y una es la sentencia condenatoria ejecutoriada, en materia penal. “Por tanto, hoy no hay alcalde y corresponde que el Concejo convoque a sesión”, dijo, y agregó que el único tema a tratar debe ser la designación de nuevo burgomaestre para seis meses, período para elegir otra autoridad.

Expuso la sentencia, sostuvo que es atribución exclusiva del Concejo hacer la nueva designación, y lanzó una advertencia. “Si no hacen eso, si no lo hacen a la brevedad posible, estarían cometiendo el delito de incumplimiento de deberes (…). Y Manfred Reyes Villa incurriría en la usurpación de funciones”. Sin embargo, al Concejo no llegó ninguna notificación o documento oficial, según informaron las autoridades del Órgano Deliberante, este lunes.

AMENAZAS

Por otro lado, Arce reiteró que fue «víctima» de siete amenazas de muerte contra su persona y su familia, en 48 horas. Responsabilizó al Alcalde y a su hijo, el concejal Manfred Reyes Villa Avilés, porque esto comenzó apenas había denunciado a este último por supuestas irregularidades en la declaración jurada de su patrimonio. Describió que recibió las amenazas por mensajes en Facebook. “Ya tenemos nombres de algunos”, dijo