Fiscalía cita a declarar al padre del Gobernador de Santa Cruz para el 5 de octubre

En el aeropuerto de Viru Viru, un representante del Ministerio Público citó a declarar a José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño Fernando Camacho, para el próximo 5 de octubre, en la ciudad de La Paz, por los delitos de sedición y conspiración.

Un reporte de la red Unitel señala que José Luis Camacho fue retenido en el aeropuerto cruceño cuando intentaba viajar a Estados Unidos, pero que, después de ser notificado por un fiscal, fue liberado, a la espera de que se presente a declarar el 5 de octubre.

Horas antes, el Gobernador de Santa Cruz denunció a través de su cuenta de Twitter: “Nuevamente se trata de impedir que mi padre viaje a EEUU, el debe acompañar a su esposa a ese país por un tema de salud.Está en VVI y no le permiten abordar. No hay ninguna orden judicial, su delito es ser familiar del Gobernador de Santa Cruz. Digan si eso no es abuso y revancha”.

Durante el acto oficial por los 211 años de gesta libertaria del departamento de Santa Cruz, Camacho impidió el viernes que el presidente en ejercicio David Choquehuanca discurse en la plaza 24 de Septiembre, debido a que considero que el Gobierno “humilló” a los cruceños en dos actos anteriores, cuando señaló que hubo “golpe de Estado” en 2019.

Según un reporte periodístico, en 2019 se difundió un video en el que Fernando Camacho explicó a personas allegadas que fue su padre quien “cerró”, con la mediación del exminisro de Defensa, Fernando López, un pacto con policías y militares. Durante el conflicto poselectoral, el entonces presidente Evo Morales renunció a la Pesidencia, luego de ser acusado de cometer fraude electoral y tras sugerencias emitidas desde la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.