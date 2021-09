Gobierno avala a Alanes del MAS, tras represión policial a cocaleros de Lluta

Luis Callisaya / La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, avalaron ayer a la dirigencia de Arnold Alanes, del grupo paralelo afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), como cabeza de sector de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), después de que efectivos de la Policía respaldaran de manera irregular a ese grupo para que tome el mercado de Villa Fátima y reprimieran a los cocaleros que respaldan al dirigente Armin Lluta.

“Hemos definido apoyar a esta dirigencia orgánica que ha salido emergente de una asamblea (…) Se ha definido con nuestro ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que una vez solucionada las disputas, que pese a existir grupos minoritarios de 50, 60 y 70 personas que son los descontentos, sin embargo, no obedecen a gran mayoría de las y los productores de la hoja de coca, se ha definido trasladar el mercado de Kalajahuira a estas instalaciones (de Villa Fátima)”, señaló Del Castillo.

La autoridad dijo que Alanes fue elegido mediante voto en ánfora el 4 de septiembre y ratificado en asamblea el pasado lunes. Días antes había calificado de democrática la elección violenta de los cocaleros del MAS.

Eduardo Del Castillo y Arnold Alanes, anoche. Foto: Ministerio de Gobierno

Sin embargo, el otro grupo de productores, también afín al MAS, denunció que las elecciones en ánfora fueron irregulares y que, en la asamblea, el sector de Alanes se había retirado tras una pelea campal y fue Fernando Calle el que había sido posesionado como el máximo dirigente.

El conflicto de Adepcoca se agravó a las cero horas del lunes cuando un grupo de cocaleros afines al MAS irrumpió violentamente los predios del mercado de la coca, secuestraron a dirigentes y expulsaron a seguidores de Lluta, en complicidad de los policías, que ejecutaron el plan operativo al mando del subcomandante de la Policía de La Paz, Fernando Romero, que les impedía el paso para recuperar sus oficinas, según los cocaleros afectados que estaban en ese lugar.

Precisamente fue Romero y sus colaboradores, quienes después de reprimir al grupo de Lluta, salieron a recibir a la marcha de una facción de los cocaleros afines al MAS, que habían elegido a Arnold Alanes como dirigente de Adepcoca, en medio de unas elecciones irregulares y peleas. Alanes sostuvo un diálogo breve con los policías y éstos le abrieron el paso para que tome las oficinas del mercado.

“La Policía les ha dado paso libre para que ingrese este grupo del señor Arnold Alanes, es así que se producen enfrentamientos en el lugar”, denunció la abogada de Adepcoca, Evelyn Cossío, a radio Compañera.

Los cocaleros instalaron vigilias en predios del mercado, esperando volver a su sede, y denunciaron la desaparición de Lluta, a quien no se volvió a ver desde que grupos del MAS intervinieron el mercado cocalero.

Ayer, las vigilias se masificaron con el arribo de más cocaleros hacia la urbe paceña, sin embargo, los policías procedieron a gasificar a aquellos que estaban en predios del mercado y también hubo represión en cercanías de la terminal de Minasa.

En horas de la mañana, Lluta apareció en la Cumbre, golpeado y ensangrentado; fue auxiliado y conducido al Hospital San Francisco de Asís, en Minasa, donde un grupo de cocaleros, en su mayoría mujeres, aguardaba conocer su estado de salud. El dirigente recibió atención médica y después de 15 minutos abandonó el lugar con rumbo desconocido. El personal de salud informó que Lluta presentaba contusiones, pero estaba estable.

Los policías también llegaron hasta ese lugar y reprimieron de forma violenta a los cocaleros, sin escuchar a algunas mujeres que de rodillas pedían frenar la violencia.

“Estaba acá (afuera del hospital), me he arrodillado, cuando ha venido de ambos lados el gas, después acá me he ocultado, estábamos arrodillados, y de uno nomás el balín me ha alcanzado en la pierna”, relató Nicolasa B., una de las mujeres que resultó herida y a su lado estaba otra persona de la tercera edad que también había sido afectada por los gases.

Policías usaron gases y balines para reprimir a los cocaleros.

Foto: APG

El secretario de salud de Adepcoca orgánica, Salustiano Mamani, lamentó la persecución selectiva que inició la Policía, apoyando a unos y reprimiendo a otros.

“No entiendo, porque sabemos que los cocaleros están haciendo la vigilia a nuestra casa grande, pese a que nos han arrebatado ayer. Sé que los cocaleros van a ingresar en unas horas más, porque los yungueños se están autoconvocando. Pero el caso del presidente Armin Lluta ya es otra situación, es una situación criminal”, manifestó.

Por su parte, la abogada Cossío informó que el lunes fueron aprehendidos 11 jóvenes del sector de Lluta, quienes fueron liberados luego de presentar un garante y cumplir ocho horas de arresto. Ayer fueron detenidas otras siete personas, de quienes se definirá su situación jurídica en las siguientes horas.

Durante los enfrentamientos, una policía fue golpeada por un hombre y también otro efectivo había sido agredido en Minasa.

Tres cabezas en Adepcoca

El sector que respalda a Armin Lluta continúa con la vigilia en respaldo de su dirigente y aguarda recuperar el mercado de Adepcoca. Además, cocaleros de Coripata iniciaron un bloqueo de caminos.

Por su parte, Arnold Alanes dijo que Adepcoca tiene una nueva directiva que se encargará despolitizar la institución. Llamó a los otros grupos al diálogo.

En cambio, Fernando Calle ratificó que él y su directiva fueron elegidos en asamblea, el pasado lunes, y calificó de ilegal la dirigencia de Alanes. Este sector, lamentó que el ministro Del Castillo respalde a grupos de zonas rojas y excedentarias.