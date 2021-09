La insólita disculpa del expresidente Ashraf Ghani a los afganos

El exmandatario, que huyó en helicóptero cuando los talibanes tomaban el poder y las escenas de desesperación de civiles se replicaban a lo largo del país, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en un solo idioma: inglés

El expresidente de Afganistán, Ashraf Ghani. Facebook/Ashraf Ghani/via REUTERS. Foto de archivo





Más de tres semanas después de huir de Kabul en helicóptero mientras los talibanes arrasaban la capital, el expresidente afgano Ashraf Ghani publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que ofreció sus disculpas a sus compatriotas, pero solo en inglés.

“Le debo al pueblo afgano una explicación por haber abandonado Kabul de forma abrupta el 15 de agosto, después de que los talibanes entraran inesperadamente en la ciudad”, dice Ghani al comienzo del comunicado.

Tres días después de su salida y en medio de escenas de pánico en el aeropuerto internacional de Kabul, mientras los afganos desesperados intentaban huir del país, Ghani reapareció en Emiratos Árabes Unidos, cuyo gobierno confirmó que lo había recibido a él y a su familia por razones humanitarias.

“Me fui a instancias de la seguridad de palacio, que me aconsejó que si me quedaba corría el riesgo de desencadenar los mismos horribles combates calle a calle que la ciudad había sufrido durante la Guerra Civil de los años noventa. Abandonar Kabul fue la decisión más difícil de mi vida, pero creí que era la única manera de mantener las armas en silencio y salvar a Kabul y a sus 6 millones de ciudadanos” , escribió el ex mandatario.

El comunicado de Ashraf Ghani en inglés

Ghani consideró que “ahora no es el momento de hacer una larga evaluación de los acontecimientos” que condujeron a su salida, y aseguró que los abordará “en un futuro próximo”.

El expresidente fue acusado en reiteradas oportunidades de participar en actos de corrupción. Funcionarios estadounidenses y afganos lo involucran en casos de soborno dentro de su oficina y su familia. Investigaciones independientes concluyeron que ofreció contratos lucrativos a miembros de su familia inmediata. Además, distintos analistas sostienen que se llevó millones de dólares en efectivo cuando se fue del país. Sin embargo, Ghani negó todas las acusaciones en su carta.

“Debo abordar ahora las acusaciones infundadas de que al abandonar Kabul me llevé millones de dólares pertenecientes al pueblo afgano. Estas acusaciones son total y categóricamente falsas. La corrupción es una plaga que ha paralizado a nuestro país durante décadas y la lucha contra la corrupción ha sido un punto central en mis esfuerzos como presidente”, explicó.

FOTO DE ARCHIVO: Presidente afgano Ashraf Ghani habla ante el parlamento en Kabul, Afganistán, 2 de agosto del 2021. REUTERS/Stringer

“Me complace que se lleve a cabo una auditoría oficial o una investigación financiera bajo los auspicios de la ONU o de cualquier otro organismo independiente adecuado para demostrar la veracidad de mis declaraciones”, continuó Ghani.

Analistas y veteranos estadounidenses de guerra en Afganistán afirman que la corrupción en el gobierno afgano y en su cúpula militar significaba que el dinero destinado a los salarios de los soldados se destinaba a llenar los bolsillos de los altos cargos. En declaraciones a la cadena estadounidense CNBC, aseguraron que las rápidas rendiciones de los militares afganos a los talibanes se debían en parte a una total falta de confianza en que Ghani y el gobierno de Kabul los apoyarían.