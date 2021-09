Lanzan un plan de empleo que beneficiará a 30 barrios de Tarija

El plan municipal estará dirigido principalmente a las personas que no tienen acceso a una fuente laboral, sobre todo a mujeres y a las microempresas.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, la jornada del miércoles, hizo el lanzamiento oficial del plan “Empleo de Emergencia”, mediante el cual se crearán 400 fuentes laborales directas hasta el mes de diciembre del 2021 y se beneficiarán familias de 30 barrios de la ciudad.

“Vamos a generar empleo mayormente para las personas que no tienen acceso a una fuente laboral, este plan beneficiará mayormente a las mujeres, mano de obra no calificada y microempresas. Estamos muy felices porque nosotros siempre dijimos, no nos vamos a quejar, vamos a ir para adelante”, declaró Torres en el barrio Los Chapacos.

De igual manera, la máxima autoridad municipal indicó que, las personas que se beneficien con el mencionado plan, se encargarán de realizar el empedrado de calles, colocarán las losetas o cordones en las calzadas para delimitar las aceras, entre otras labores. Al mismo tiempo, el Alcalde aclaró que el plan de “Empleo de Emergencia” estará vigente por cinco años.

“En total esperamos habilitar mil empleos directos porque ahora solo estamos contando a las personas que se dedican a empedrar, porque habrá personal que seleccione la piedra, que cargue la volqueta, el que maneje la máquina, entonces esperamos alcanzar ese número y después corresponde hacer el cálculo de los empleos indirectos que se van a generar”, dijo.

Vecinas de la zona, como Justina Cardozo, quien ahora forma parte de este plan, agradeció y felicitó al Alcalde, por generar fuentes laborales que permitirán reactivar la economía, ya que desde la pasada gestión varias vecinas del sector estuvieron sin trabajo.

“No nos equivocamos al elegir a nuestro Alcalde, porque como lo prometió en su campaña y hoy lo está cumpliendo, por fin después de meses voy a poder llevar platita a mi casa, porque desde el año pasado que estábamos sin trabajo, me ganaba uno pesos lavando ropa, pero no era algo seguro. Ahora podré llevar el pan de cada día para mis hijos”, señaló.

Finalmente, los dirigentes del barrio Los Chapacos junto al presidente del Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Cecilio Pimentel, resaltaron las acciones ejecutas por el Alcalde, añadiendo que “lo que exautoridades no hicieron en años el actual Alcalde lo está haciendo en meses”.