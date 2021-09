Manfred: «Aquí hay que ganar con el voto del pueblo, no por la fuerza, no forzar al poder judicial»

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, criticó hoy las posiciones que piden su salida del cargo debido al proceso por el caso “Sillar alternativo” y señaló que se debe respetar la decisión del pueblo que emitió su voto.

“Estamos brindándole gestión, eso no le gusta a mucha gente y por eso están presionando al poder judicial, uno que ha sido candidato y como no ha ganado y ahora es viceministro, ahora está moviéndose para sacarlo al alcalde y habla de elecciones nuevamente. ¿Cómo es eso? Aquí hay que ganar con el voto del pueblo, no por la fuerza, no forzar al poder judicial”, dijo en su discurso, tras entregar los arreglos en la ciclovía de la laguna Alalay.

Reyes Villa añadió que está “trabajando” en aspectos que se dejaron de lado en anteriores gestiones

“Queridos hermanos lo único que yo les pido es que estemos unidos, no defender a Manfred, defender la democracia, defender a Cochabamba, Porque si me hacen daño a mí, le hacen daño a Cochabamba, les hacen daño a ustedes. Nosotros queremos hacer la mejor ciudad de Bolivia. No se equivoquen, poder judicial haga justicia, restablezcamos el estado de derecho en nuestra querida Bolivia. No a la presión política”, añadió.

Manfred dijo que se quedará los cinco años de la gestión, “no vamos a dejar la alcaldía”.