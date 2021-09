Miles de personas salen a las calles contra el caso «El Sillar» y apoyan a Reyes Villa (Video)

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó este lunes que el MAS presiona a la justicia para sacarlo del cargo, pero aseveró que no lo van a alejar porque el pueblo no lo va a permitir.

Reyes Villa se refirió a la decisión judicial que ratificó la sentencia de cinco años de cárcel por el caso Sillar Alternativo. Con base a esta resolución, el MASpidió que se convoque a nuevas elecciones.

Paralelamente a estas declaraciones, en la plaza 14 de Septiembre cientos de personas se movilizaron en respaldo al alcalde.

El alcalde aseveró que este caso, que data de 2009, se trata de un proceso “amañado” y que fue juzgado en ausencia, puesto que él vivía en EEUU.

Dijo que el MAS “está persuadiendo a la justicia” en un caso que es “totalmente injusto” y que no tuvo debido proceso.

Ratificó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una petición que paraliza los procesos en su contra.

Aseveró que en el caso Sillar Alternativo “tenemos varias instancias jurídicas y nos vamos a defender, pero lo importantes es el apoyo del pueblo”.

Dijo que el país debe recuperar el Estado de derecho y lamentó que la justicia esté “instrumentalizada”

Consultado sobre si los ataques son porque sería candidato presidencial en 2025, Reyes Villa dijo que “no estoy haciendo política, estoy haciendo gestión”.

“Yo no estoy en campaña. Hablar de 2025… Lo que me interesa es hacer gestión y lograr que Cochabamba sea una de las mejores ciudades de Bolivia. Manfred ni siquiera tiene partido político, menos pensar en un tema nacional”, dijo.

Y finalizó señalando: “No me van a alejar, el pueblo no va a permitir. No me van a alejar”.