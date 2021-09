Misión permanente de Bolivia ante la OEA, remite informes que establecen la inexistencia de fraude electoral en 2019

La Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, remitió a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría cuatro informes del Centro de Investigaciones en Economía y Política CEPR, (por sus siglas en inglés) que establecen la inexistencia de un fraude electoral en las elecciones generales de 2019. Esos documentos podrán servir para una posible judicialización.

La información fue brindada este viernes por Héctor Arce, embajador del país ante la OEA, mediante su cuenta de Twitter.

“Hoy enviamos de manera oficial cuatro informes del CEPR sobre la mal llamada ‘Auditoría de Integridad Electoral’ de la OEA sobre las Elecciones Generales del año 2019, un paso más en la lucha por saber la verdad de la mayor infamia que cometió la Secretaría General contra Bolivia”, escribió en la red social digital.

En un comunicado, la embajada boliviana añadió que se trata de cuatro “informes recepcionados y que fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia, para su conocimiento, análisis y posible judicialización”.

“Los informes en conjunto aluden a que los datos contradicen las afirmaciones de la Secretaría General de la OEA con relación a que la detención de la TREP durante las elecciones bolivianas produjo una anomalía en la tendencia de votación. También identifican las declaraciones de la Misión de Observación Electoral como incorrectas, apresuradas y causantes de los hechos de violencia que se dieron durante las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019”, indica.

“Los informes también establecen con evidencia científica que la supuesta auditoría no hizo la más mínima valoración de las actas electorales y llegó a conclusiones erradas y forzadas. Los informes también apuntan que en el Informe Final de la Secretaría General de la OEA no existen elementos que puedan demostrar la más mínima evidencia de lo que se ha denominado ‘manipulación intencional’, o ‘irregularidades graves’, por lo que según los expertos internacionales los criterios asumidos en el informe no tienen fundamento legal y son sesgados”, agrega el comunicado.

Los informes del CEPR concluyen que el Informe Final de la OEA es profundamente engañoso ya que no presenta una evidencia real que especifique que los sistemas TREP y del Cómputo Electoral se vinculen incorrectamente, es decir, no existe prueba que indique que los problemas con la TREP hayan afectado el cómputo final, como falsamente sostuvo el supuesto Informe de Análisis de Integridad Electoral, añade el documento de la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA.

Los cuatro informes del CEPR fueron enviados por Alexander Main, Director de Política Internacional de esa organización, incluye los documentos titulados: “¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019?”, “Análisis preliminar de los hallazgos del informe final de la auditoría de la OEA”, “Análisis de las elecciones de Bolivia en 2019” y “Observando a los observadores: la OEA y las elecciones bolivianas de 2019”.

Fuente: ABI