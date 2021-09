Saavedra critica a concejal Fernández por no fiscalizar al alcalde cruceño

La iniciativa para reconsiderar la norma, que actualmente se encuentra para firma del Presidente del Concejo, necesitaba el apoyo de 8 votos pero solo recibió el visto bueno de los legisladores Miguel Fernández y Maikol Negrete de la UCS y de José Quiroz del MAS.

Fuente: Prensa Demócratas

El concejal Manuel Saavedra criticó que el legislador Miguel Fernández haya pedido la reconsideración de la ley de convenios y contratos que autoriza al Concejo Municipal a revisar y aprobar los contratos superiores al millón de bolivianos antes de que sean firmados por el alcalde Johnny Fernández.

“Aprobamos la semana pasada una ley que recupera las facultades del Concejo para que vuelvan los contratos a ser revisados, fiscalizados y aprobados. Pero hoy el concejal Fernández, que es hijo del alcalde, ha pedido la reconsideración de esa ley, o sea, el hijo no quiere que lo fiscalicen al padre. Eso no es ético, legal podrá ser, pero ético no es y si la legalidad no va acompañada de la ética, no se llega a buen puerto”, aseveró Saavedra.

La iniciativa para reconsiderar la norma, que actualmente se encuentra para firma del Presidente del Concejo, necesitaba el apoyo de 8 votos pero solo recibió el visto bueno de los legisladores Miguel Fernández y Maikol Negrete de la UCS y de José Quiroz del MAS. El plazo para que la norma sea enviada al ejecutivo vence el próximo 5 de octubre.

Reglamento del Concejo Municipal

Artículo 99, inciso G.- Moción de reconsideración

Es la moción que plantea un concejal o una concejala municipal, para que una ley o resolución municipal aprobada y sancionada por el Concejo, pueda ser reconsiderada por única vez hasta la próxima sesión del Concejo Municipal.

En los casos de las leyes municipales, la moción de reconsideración solo podrá ser planteada previa a su remisión al órgano ejecutivo.

Esta moción para ser aceptada deberá contar con el apoyo de otro concejal o concejala municipal y con el voto de dos tercios de los concejales o concejalas municipales presentes.