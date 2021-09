Tiene tartamudez desde los seis años y la música le cambió la vida: Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina

Francisco Benítez Francisco Benítez

Pasada la medianoche, Marley anunció en vivo aFrancisco Benítez como ganador de La Voz Argentina. Fue gracias al 44,3% de los votos del público que además, seguía la transmisión desde su casa dándole picos de 25,6 puntos de rating. “Perdón, perdón…”, fue lo primero que dijo el joven que participó del team Soledad, visiblemente emocionado. “No pidas perdón, te lo ganaste porque sos un talentoso, porque te lo merecés, porque sos un genio, porque tenés un alma increíble y porque la gente la vio, por eso te lo ganaste”, celebró la coach y jurado del certamen.

Luego de la consagración, y habiendo procesado el resultado, Francisco habló con Marcelo Polino -en La Voz del Embajador– y se mostró todavía conmovido. “No puedo creer, sinceramente no lo puedo creer -repitió-. La verdad, no me esperaba esto. No quiero que se olviden de Luz, que es una grosa”, destacó sobre Luz Gaggi -del team Mau y Ricky-, quien también llegó a la final.

El momento en que Marley anuncia a Francisco Benítez como ganador (Video: «La Voz Argentina», Telefe)

Francisco Benítez tiene 22 años, es oriundo de Colonia Tirolesa, una localidad cordobesa de poco más de cinco mil habitantes ubicada a 27 kilómetros de la capital provincial, y trabaja en una cooperativa eléctrica. Tiene tartamudez desde los seis años, no obstante, no tartamudea cuando canta. “Lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente”, dijo en junio pasado cuando se presentó en las audiciones a ciegas y los cuatro coaches -Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito- dieron vuelta sus sillas buscando tenerlo en sus respectivos equipos. Finalmente, el joven se quiso quedar en el team de La Sole y así fue mostrando su talento hasta llegar a la final y conquistar el corazón de los argentinos que lo votaron.

“He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no animarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona”, contó Francisco por aquel entonces. Dentro de pocos días, en tanto, su pareja dará a luz a su primer hijo, Ciro.

Francisco y Rocío en el baby shower de Ciro Francisco y Rocío en el baby shower de Ciro

“Lo que sentí cuando Marley dijo mi nombre no lo podía creer: nunca me había imaginado llegar hasta aquí. Enseguida se me cruzaron las imágenes de mi familia, toda la gente que me apoyó y de la gente me conoce de chico”, dijo el participante sobre su presentación en televisión y destacó lo que habló con La Sole cuando ingresó a su equipo. “Me dice que siempre me maneje con humildad. Yo estoy agradecido por el trabajo y el tiempo que dedicaron. Me ayudó a estar tranquilo y a crecer mucho día a día. Me tomo todo con muchísima calma, porque sé que esto es algo loco”, definió sobre el hecho de estar en la final del programa más visto de la Argentina y que a él le dio una oportunidad enorme, la de mostrar su talento al país.

En tanto, se mostró emocionado por haber llegado hasta la final y agradeció a quienes lo acompañaron en el proceso. “En cada paso que doy trato de mantener los pies sobre la tierra. Para hoy, que gane el mejor, que gane el que tenga que ganar. Yo solo pido estar bien en el escenario y hacer lo que tanto me gusta”, dijo minutos antes de la gran final.

Ya con Francisco como flamante ganador de La Voz Argentina, su novia, Rocío Ruiz, le dedicó un romántico posteo en sus redes sociales en donde, además, remarcó la historia de superación del cantante. “Dios es grande. Después de tanto dolor, hoy te está premiando de la manera más hermosa. Te lo súper merecés, mi amor. Esto y mucho más, por la persona y artista increíble que sos. No tengo palabras. Mi corazón explota de orgullo y felicidad. Te amo”, escribió la joven de 23 años que está embarazada, esperando el primer hijo de la pareja.