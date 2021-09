Vehículos embargados y juicios, la realidad de Wilstermann

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, ayer informó que algunos vehículos de la institución aviadora se encuentran embargados, pero que el edificio está libre. “Cuando nos congelaron las cuentas, lo que hace Impuestos por sistema manda a la ASFI y la ASFI se encarga de gravar todo lo que tenemos”, explicó Vargas, a tiempo de señalar que el club ya solucionó el tema de las cuentas, y está en proceso de encontrar una salida con el tema de los embargos.

“Hoy Wilstermann está en un plan de pagos vigente, que tiene que cumplirlo, si está la deuda, pero está vigente el plan de pagos, por lo tanto, no tenemos ningún problema hoy con Impuestos Internos”, explicó Vargas. El titular de la institución aviadora buscó tranquilizar en algo a la hinchada Roja, al informar que la sede del club, el edificio de la calle Ecuador, no tiene ningún tipo de gravamen o deuda. También señaló que la deuda que la actual dirigencia tiene con impuestos no es actual.

“Esta deuda que estamos pagando es de antes que nosotros incluso seamos dirigentes”, dijo Vargas. Ayer, la directiva del plantel aviador se reunió con el equipo, para intentar aplacar los ánimos ya que a los jugadores con agosto ya se les debe cuatro meses. Vargas aseguró que son tres meses de sueldo y no cuatro. “Son tres meses de sueldos. Voy a hablar con ellos, para que la paz y la tranquilidad nuevamente parte de nuestro equipo”, dijo Vargas, aunque no quiso ahondar en los detalles.