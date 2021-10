Alcaldía le exige al ministro Montaño el diseño final de la línea amarilla del tren

Tras la decisión del Ministerio de Obras Públicas de construir la línea amarilla del tren metropolitano por el borde del río Rocha, el secretario de Planificación de la Alcaldía, Carlos Carrasco, le exigió este viernes el proyecto a diseño final, la ficha ambiental y el derecho de vía.

Fuente: lostiempos.com

El ministro del área, Édgar Montaño, informó hoy que la línea amarilla se hará con una plataforma elevada por el borde del río Rocha y descartó las propuestas que presentó la Alcaldía de Cercado, una por la laguna Alalay y otra por las avenidas Heroínas y Ayacucho.

“En el tema legal no cumplen con el derecho de vía y en algún momento vamos a tener que modificar la ley y no como dice el Ministro: mañana empezamos. No tienen ficha ambiental, por favor, Ministro, sea coherente en sus apreciaciones”, declaró Carrasco.

“No conocemos el proyecto a diseño final, solo un par de hojas”, agregó. Explicó: “No es tuición de la Alcaldía solucionar los problemas que ustedes se han generado hemos hecho dos alternativas”.

Carrasco dio su conferencia de prensa con representantes de los vecinos del río Rocha que desconocen el proyecto y con técnicos de la Sociedad de Ingenieros Emérito.