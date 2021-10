Autoridades municipales defienden la decisión de no interrumpir embarazo de niña de 11 años

Fuente: Unitel

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Santa Cruz de la Sierra defendió la decisión de no permitir la interrupción del embarazo de una niña de 11 años, asegurando que la posición será la “defensa de la vida” y apoya la decisión de la familia de la menor de continuar con el proceso de gestación.

“Sabemos que es algo extremadamente complejo y complicado porque se están tomando muchos elementos y valores de por medio, los cuales pueden ser tomados de una u otra manera”, aseguró Rashid Guardia, director de la Defensoría.

Consultado sobre las advertencias de las consecuencias legales que podría traer esta determinación al no cumplirse una sentencia constitucional referida a la interrupción del embarazo en caso de violaciones señaló: “Ese es un tema que tengo que asumirlo con toda la responsabilidad, si por esa decisión voy a ser procesado, ni modo”.

Roberto Machicado, asesor legal de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, aseguró que en el caso de la niña de 11 años que fue embarazada producto de una violación no existe la posibilidad de que la menor opte por continuar o no con el proceso de gestación ya que no está habilitada legalmente para decidir.

“Alguien de 11 años no tiene la capacidad jurídica ni siquiera para pedir un préstamo de 300 bolivianos al banco porque no puede firmar, no tiene capacidad. Entonces se está tomando su capacidad para decidir si se debe o no quitar una vida que lleva dentro, parece una contradicción. La solución es que el padre o la madre den una solución”, señaló Machicado.