Bonos de presentación serán para convocados a partidos de la Verde

Fuente: lostiempos.com

Los jugadores que sean convocados para los partidos ante Ecuador, Perú y Paraguay serán quienes reciban un bono de presentación, según informó ayer el director de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando Aramayo.

La explicación responde a la amplia convocatoria que se emitió para la triple fecha de octubre, con 53 jugadores.

“(El monto de premios y bonos) se ha mantenido, el acuerdo económico sigue siendo el mismo”, señaló Aramayo.

Para el periodo clasificatorio al Mundial de Rusia, los bonos de presentación fueron de 1.500 dólares por partido, mientras que se estableció un premio de 3 mil por ganar en La Paz y, si se ganaba fuera de casa, el premio ascendía a 5 mil dólares.

Si se consiguiera un resultado en calidad de visitante, el abono es de 2 mil dólares.

Sólo a los convocados

“Los que sean convocados a un partido, (por ejemplo) que se jugará en Guayaquil, serán convocados 25 o 28 jugadores. Cuando juguemos en La Paz, también van a ser convocados 25 o 28 jugadores, lo que permite la norma FIFA por el tema de que ahora hay cinco cambios”, explicó Aramayo.

En el detalle se apuntó que serán esos jugadores convocados quienes reciban el bono de presentación.

Aramayo también señaló a los jugadores sub-21, con quienes se pretende trabajar con miras “a un proceso”, de no ser convocados para uno de los tres partidos, no recibirán el bono de presentación.

Un aspecto a considerar es el bono de presentación y otro es el premio por objetivo o resultado. “En el tema de los premios, creo que sí también, van a ser sólo a los jugadores convocados, aunque no puedo decir con precisión que vaya a ser así. (Pero) no se le puede dar premio a alguien que no ha sido convocado”, afirmó.

Sobre los recursos

“Los recursos para la concentración de la selección están garantizados”, señaló Aramayo, al ser consultado sobre la disponibilidad de presupuesto para la concentración de 53 jugadores.

El directivo señaló que se debe tomar en cuenta que se destina un presupuesto antes del inicio de cada proceso eliminatorio que implica gastos de transporte, pasajes a sus distritos, alimentación y hospedaje.

Siete postulantes para la femenina

Tras abrir el proceso de selección de un nuevo cuerpo técnico de la selección femenina de fútbol, se recibieron las postulantes de más de medio centenar de entrenadoras; sin embargo, luego de una revisión de requisitos, siete quedaron en la etapa final.

El director de la FBF, Rolando Aramayo, dijo que se convocará a las siete postulantes a reuniones virtuales para conocer sus planes de trabajo.

Mientras tanto, la entrenadora Angélica Heredia se hará cargo para el duelo ante República Dominicana.

Las convocadas para ese cotejo son: Flavia Morales, Daniela Salguero, Ericka Morales, Alejandra Vaquero, Danny Pedraza, Aide Mendiola, Ariani Melgar, Maria Segovia, Mariana Caucota, Ana Paula Rojas, Yoselin Basualdo, Sheyla Anagua, Wendy Soria, Olga Sandoval, Marlene Flores, Yoselin Portales, Luana San Miguel, Ana Huanca, Alexia Mariscal, Ilsen Rodríguez.