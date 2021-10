Como fue el paso de Octavio Ocaña, el entrañable Benito Rivers, por el futbol profesional

(Foto: Instagram/@octavioocaa)

El reciente fallecimiento de Octavio Ocaña lo ha puesto en el foco de la opinión pública. Aunque el principal mérito que lo llevó a ser reconocido en el ámbito artístico fue su participación en la serie Vecinos, interpretando al personaje de Benito Rivers, su afición al futbol lo llevó a tener un fugaz paso en el ámbito profesional. Incluso, llegó a disputar partidos de tercera división, pero su intención no superó la fama que gozó al interior de los sets de grabación.

Cuando tenía cinco años de edad, Octavio Augusto Pérez Ocaña fue descubierto por Eugenio Derbez, quien lo exhortó a participar en el casting de la producción de Vecinos, serie que entonces solamente era un proyecto sin concretar. No obstante, al quedarse con el papel de Benito, destacó y se hizo famoso entre los televidentes mexicanos. A pesar de ello, llegó a reconocer que la actuación no era su verdadera pasión.

En una entrevista para Notimex, llegó a declarar que “me gusta hacer bien mi trabajo como actor. Pongo todo mi esmero, pero lo que en realidad me fascina es el futbol. No sé, es algo que no puedo evitar, es una afición tan intensa que aceptaría continuar por el resto de mi vida aún sin dinero de por medio. Interpretar es un hobbie, pero el futbol es mi pasión, lo que me hace feliz y sentirme satisfecho”.

En ese sentido, a pesar del éxito y beneficio que tuvo de su papel en la serie de Vecinos, durante la adolescencia decidió abandonar la producción temporalmente e ir detrás de sus sueños. Con la motivación y el gusto, llegó a hacer pruebas en el Cruz Azul, equipo en el que desde niño quiso destacar, aunque no lo consiguió.

