Gobierno presentará este viernes la ampliación de denuncia penal contra Rómulo Calvo por sus declaraciones discriminatorias contra la wiphala

El 28 de septiembre se presentó una primera denuncia penal por racismo, discriminación y ultraje a símbolos patrios en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de Calvo.

El viceministro de Interculturalidad y Descolonización, Pelagio Condori, informó que presentará el viernes la ampliación de denuncia penal contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por racismo, discriminación y ultraje a los símbolos patrios, por las declaraciones discriminatorias que realizó en los últimos días en contra de la wiphala.

“De todas las versiones emitidas por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, como Viceministerio de Descolonización hemos tomado las acciones legales, en la cual habíamos formulado una denuncia penal de discriminación y racismo, la cual vamos a presentar el día mañana (viernes), a primera hora allá en Santa Cruz”, anunció en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

El 28 de septiembre se presentó una primera denuncia penal por racismo, discriminación y ultraje a símbolos patrios en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de Calvo.

La autoridad estatal explicó que la medida judicial se efectuará para hacer cumplir la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, así como el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que reconoce a la whipala como un símbolo patrio.

Mencionó que la presentación de la querella se efectuará también en el marco de la aplicación de las políticas gubernamentales de descolonización y despatriarcalización, la cultura de paz y la hermandad en la sociedad.

Dijo que se precisa sancionar a las personas que tienen pensamiento colonial y quieren generar odio y rencor entre los ciudadanos, porque en el Estado Plurinacional de Bolivia todos provienen de una nación indígena originaria.

“Aquellos que están con esa versión radical, entiendo que no son pues bolivianos, más al contrario son descendientes de los extranjeros, me atrevo a decir descendientes de los croatas y ellos siempre van a velar por su interés particular, su interés personal, y siempre velan por dividir y confrontar al país, lo cual no se va a permitir, más al contrario pues tenemos que buscar esa unidad entre las bolivianas y los bolivianos”, sostuvo.

El viceministro de Interculturalidad y Descolonización anunció, además, que el Gobierno nacional organizará procesos de socialización y prevención para la ciudadanía sobre el tema de la wiphala y su reconocimiento como símbolo patrio y los lineamientos de la Ley 045, para que no vuelvan a suceder hechos como los registrados en el caso del presidente del Comité Cívico Santa Cruz.