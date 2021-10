Integración para el bienestar de ambos pueblos

En víspera del 72° aniversario de la proclamación de la República Popular China, el consulado general de China en Santa Cruz realizó junto a Fegasacruz un encuentro de integración sino-boliviano en el marco de Expocruz 2021, a la vez de celebrar el buen desempeño de los frigoríficos bolivianos en el mercado de China.

El rápido crecimiento de las exportaciones de carne boliviana a China es quizá uno de los hechos más alentadores de los últimos años en la cooperación entre nuestros países. En noviembre de 2018, en la 1° sesión de la Expo Internacional de Importaciones de China, se expuso por primera vez a los consumidores chinos tres cajas de carne boliviana. En abril de 2019, gracias a un arduo trabajo y coordinación eficiente por parte de las instituciones de ambos países, los gobiernos de China y Bolivia firmaron el Protocolo sobre Requisitos de Inspección, Cuarentena y Veterinaria para las Exportaciones de Carne Boliviana a China. En agosto del mismo año, se envió a China el primer lote de 24 toneladas de carne boliviana. En solo un año, China se convirtió en el mayor mercado de exportación para la carne boliviana.

Incluso a pesar de la pandemia, el volumen de exportación de carne boliviana a China siguió creciendo rápidamente, de alrededor de 3.000 toneladas en 2019 hasta alcanzar 13.995 toneladas en 2020; el valor de las exportaciones aumentó de $us 10,6 millones a $us 58,6 millones, representando un 83% del volumen total de exportación de carne boliviana. De enero a junio de este año, las exportaciones de carne boliviana batieron un récord histórico, alcanzando $us 53 millones, duplicándose en el periodo interanual. El mercado chino es sin duda el principal destino, ya que representaron el 85% de las exportaciones de carne boliviana en el primer semestre del año. Con el ingreso al mercado chino, la carne de res se convirtió en uno de los productos de exportación no tradicionales más importantes de Bolivia.

Mirando hacia atrás, el éxito de la exportación de carne boliviana a China se atribuye no solo a las buenas relaciones binacionales, sino también a la buena cooperación entre las instituciones de inspección y cuarentena de ambos países, así como el eficiente y arduo trabajo de Congabol, Fegasacruz, Fegabeni y los frigoríficos bolivianos, entre otros.

China siempre ha seguido una estrategia de apertura de beneficios compartidos, no persigue deliberadamente un superávit comercial, sino una balanza comercial, que también favorezca el desarrollo de la economía china. Las relaciones de China con Bolivia y otros países latinoamericanos han entrado en una nueva era que se caracteriza por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, apertura y bienestar para los pueblos.

En los últimos años, la cooperación entre China y Bolivia ha sido fructífera en varios campos, como el de infraestructura, telecomunicaciones, energía, ciudad inteligente y siderurgia. Las empresas chinas han construido 2.000 kilómetros de carreteras en Bolivia, creando más de 10.000 puestos de trabajo. Especialmente desde el año pasado, frente a la pandemia, China y Bolivia han trabajado juntos contra el coronavirus. Hasta la fecha, China ha abastecido a Bolivia con nueve millones de dosis de la vacuna Sinopharm, lo que representa más del 60% de las vacunas adquiridas por Bolivia, brindando una garantía importante para la lucha de Bolivia contra la pandemia y la recuperación del desarrollo económico y social.

Mirando hacia el futuro, China cuenta con el mercado más grande y prometedor del mundo con una población de 1.400 millones de habitantes, de los cuales, más de 400 millones cuentan con ingresos medios. La economía china creció un 12,7% en el primer semestre de este año y se espera que alcance el 8% hasta diciembre. China está promoviendo la formación de un nuevo patrón de desarrollo con la doble circulación, nacional e internacional, promoviéndose mutuamente, pero teniendo la nacional como cuerpo principal, creando un nivel más alto de economía abierta y más oportunidades para el mundo.

China está comprometida con el desarrollo de las relaciones con Bolivia, caracterizadas por el respeto, la igualdad, la cooperación, el beneficio mutuo y la estabilidad sostenida. Las economías de China y Bolivia son altamente complementarias, Santa Cruz es el centro económico de Bolivia y el polo de crecimiento de la cooperación económica y comercial entre nuestros países.

Además de la carne bovina, se aprobó la entrada al mercado chino de otros productos bolivianos como la soya, quinua, sésamo y café. Esperamos que las empresas bolivianas aprovechen las oportunidades que ofrece China bajo este nuevo patrón de desarrollo, que se fortalezca la comunicación con las empresas chinas y aumenten su conocimiento sobre el mercado chino, a fin de que más productos bolivianos de buena calidad ingresen al mercado del gigante asiático. Asimismo, esperamos que las gobernaciones y diversas instituciones de Bolivia, tanto como los sectores concernientes, optimicen el entorno empresarial y brinden mejores garantías para las empresas extranjeras.

Nuestro consulado general está dispuesto a trabajar junto a las instituciones y empresas bolivianas, para llevar a un nivel más alto la cooperación económica y comercial entre China, Bolivia y Santa Cruz.

El autor es cónsul general de China en Santa Cruz