Investigan a seis policías por la muerte de María en celda policial

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. / La Paz

Seis efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) de Chasquipampa fueron replegados en las últimas horas y son investigados por el Ministerio Público y el fiscal policial por la muerte de María Fernanda Paucara Mamani en una celda.

La madre de la víctima denuncia que el cuerpo de la joven de 22 años presentaba signos de golpes y rechaza la versión de que se ahorcó, como dijo la Policía.

El comandante policial de la zona Sur de La Paz, Jorge Tellería, confirmó anoche a Página Siete que “los efectivos que estaban de turno en la EPI de Chasquipampa el miércoles 6 de octubre -fecha de la muerte de María Fernanda- serán investigados por la vía judicial y que ya declararon ante la Fiscalía”.

María Fernanda era madre de dos niños y trabajaba como mesara para mantenerlos. La noche del miércoles 6, fue arrestada luego de ser encontrada cuando consumía bebidas alcohólicas junto a tres varones en un vehículo.

La joven fue conducida a una celda donde horas más tarde apareció muerta. Según la primera versión de la Policía, se ahorcó.

No obstante, la madre de la víctima, Nelly Mamani, tiene otra teoría. “He podido ver las heridas, el sangrado en su cuerpo y ella tiene rasgaduras en la entrepierna. ¿Acaso rasgaduras puede tener? Están frescas (las magulladuras)”, denunció ante Unitel.

La hipótesis es apoyada por Laura, una de las hermanas de la víctima. “Los chicos que estaban ahí nos contaron que los oficiales de ahí la golpearon”.

La madre de la joven no encuentra explicación. “Mi hija entró con vida a la celda. ¿Cómo va a aparecer ahorcada? No me imagino que semejante herida en el cuello se haya hecho con una pitita (la Policía dice que usó un lazo) ¿Cómo con una pitita se va a hacer eso?”, inquirió.

Mitin ante la EPI

Vecinos y familiares de María Fernanda realizaron ayer un mitin en puertas de la EPI de Chasquipampa, pedían justicia por la muerte de la joven.

Al lugar llegó Tellería y el fiscal asignado al caso que dio cuenta que el lunes 11 tendrá en sus manos el informe de la autopsia, algo que molestó a los vecinos y familiares que se manifestaban.

Luego, uno de los oficiales que acompañó a Tellería reveló que las cámaras de video-vigilancia del sector se quemaron. “¡Eso es sólo un pretexto! ¿Cómo es posible que estén quemadas?”, gritaron vecinos de la zona y los familiares de la joven.

Mientras la investigación recién se inicia, hoy será enterrado el cuerpo de la joven madre en el Cementerio Jardín de La Paz. Hace días, María Fernanda alistaba la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos.