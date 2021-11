Joe Biden dijo estar decepcionado por el poco compromiso de China y Rusia en la cumbre del G20

El presidente estadounidense criticó a Beijing y Moscú y dijo que “no aparecieron” cuando se intentaban llegar acuerdos para combatir el cambio climático

El presidente estadounidense Joe Biden habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de líderes del G20 en Roma, Italia.. REUTERS/Kevin Lamarque





El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó el domingo su decepción porque Rusia y China “básicamente no han aparecido” cuando se trataba “de adoptar compromisos sobre el clima”, en la cumbre del G20.

“Hay una razón por la que la gente debería estar decepcionada con eso, me decepcionó a mí mismo. Pero lo que sí hicimos es que llegamos a una serie de acuerdos importantes aquí”, dijo en una conferencia de prensa en Roma, y agregó que EEUU se enfocará en “lo que no está haciendo China, lo que no está haciendo Rusia y lo que no está haciendo Arabia Saudita“.

Por otra parte, Biden defendió este domingo que la cumbre del G20 demostró “el poder de Estados Unidos cuando se compromete”.

El G20 obtuvo resultados “tangibles” sobre clima, pandemia y economía, agregó el sucesor de Donald Trump en la Casa Blanca, que vio como las naciones desarrolladas aprobaban una reforma de la fiscalidad internacional impulsada por Biden.

“Lo que vimos aquí es el poder de Estados Unidos cuando se compromete y trabaja con nuestros socios aliados”, afirmó. “Nada substituye las negociaciones cara a cara para la cooperación mundial”, agregó.

El presidente ruso Vladimir Putin se sienta frente a una pantalla que muestra al presidente chino Xi Jinping mientras asiste a la cumbre del G20 a través de un enlace de video en su residencia en las afueras de Moscú, Rusia, 31 de octubre de 2021. Sputnik/Evgeniy Paulin/Kremlin via REUTERS

Para el mandatario norteamericano, se pudo llegar a esos resultados “tangibles en parte por el compromiso que Estados Unidos puso sobre la mesa” durante los dos días de reunión en la capital italiana.

Biden dijo que los líderes avanzaron con un acuerdo para poner fin a la financiación de nuevas plantas de carbón en el extranjero, así como la aprobación de un impuesto mínimo global para las empresas más grandes del mundo.

Y dijo que los éxitos en las conversaciones se debieron en gran parte a la diplomacia estadounidense.

“Obtuvimos un apoyo significativo aquí, un apoyo significativo”, dijo.

Biden aprovechó para criticar a sus grandes rivales, los presidentes rusos y chino, quienes participaron por videoconferencia y que “no se mostraron” cuando se trató de “adoptar compromisos sobre el clima”.

Los líderes del G-20 lanzan una moneda a la Fontana di Trevi en Roma, Italia. 31 octubre 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Las 20 naciones más desarrolladas se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta a 1,5ºC respecto a la era preindustrial y a reducir el uso del carbón, pero no lograron fijar una fecha precisa para la neutralidad carbono.

La cumbre de Roma concluyó con una declaración a favor del multilateralismo como piedra angular en la lucha contra el cambio climático.

Los líderes del G20 lograron, al parecer, un “progreso tangible” en temas clave, desde el cambio climático hasta la pandemia del coronavirus y la economía, antes de las conversaciones climáticas de la COP26 que comenzaron el domingo en Glasgow.

Sin embargo, a pesar de la defensa de Biden, muchas oenegés e incluso algunos responsables políticos estimaron que el G20 no fue muy lejos en la lucha contra el cambio climático, el mismo día que comenzó la conferencia de la ONU sobre clima en Glasgow (COP26).

(Con información de AFP)