Jorge Quiroga: «Evo Morales quiere lavarse la cara con la patraña del golpe»

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga aseveró que el exmandatario Evo Morales controla al Gobierno de Luis Arce y afirmó que el jefe del MAS busca borrar de la memoria el fraude que hizo en 2019.

Quiroga, en entrevista con Los Tiempos, afirmó que la agenda ciudadana, más allá de los partidos de oposición, debe ser la defensa de la democracia y los derechos fundamentales.

—¿Qué opina del fallo del TCP sobre la sucesión de 2019?

—El último fallo del Tribunal es ambiguo, nebuloso y se presta contradicciones, que es exactamente lo que busca el Gobierno y Evo Morales, porque, ojo, ocurre en la misma semana que pretenden enterrar el fraude. Buscan fabricar o potenciar la versión del golpe de Jeanine Áñez, que es el interés personal de Evo Morales. Si uno lee la sentencia, es claramente de un tema de la Cámara de Diputados, que deja traslucir que lo que vale es la sucesión “ipso facto” inmediata, que es lo que siempre hemos dicho. La declaración del TCP 003/2001 y lo que dice la Constitución respecto a que en la Presidencia no puede haber ni un segundo de vacancia. Es una discusión estéril y absurda. Áñez estuvo un año como presidenta y todo el andamiaje institucional del Estado controlado por el MAS reconoció la transición constitucional.

Todo ello, Morales no lo puede borrar agarrando una interpretación antojadiza de una declaración confusa y ambigua. Todo lo que estoy señalando es mucho más que cualquier ambigüedad y que muestra que no solamente el tribunal reconoce a Áñez, sino que el Congreso masista, con Eva Copa a la cabeza, con dos tercios de Morales, reconocen a Jeanine y anulan el fraude con la Ley 1266, le extiende el mandato con la Ley 1270, al mismo tiempo que aceptan la renuncia de Morales. Se aprueban en el gobierno de transición 78 leyes, cada una encabezada con Jeanine Áñez como presidenta constitucional del Estado Plurinacional.

—La Procuraduría emitió un informe y la Fiscalía cerró el caso fraude. ¿Cree que son acciones vinculadas?

—Ésta es una obra de regímenes autoritarios que buscan lavar el cerebro de la sociedad. George Orwell escribió “1984” hace 60 años, prediciendo el momento donde las máquinas bajo un gobierno autoritario manejaban a la sociedad. Una frase: para construir las mentiras del presente es necesario borrar las verdades del pasado. Eso es lo que está haciendo Morales, a eso ha vuelto. Y es difícil limpiar, lavarse la cara de que él tuvo tres mandatos, cuando su Constitución sólo le daba dos. Buscó un cuarto en contra del referendo y violando la Constitución.

Hizo un fraude demostrado por la OEA que él pidió, que él firmó y que publicitó, y salió corriendo, pidió asilo a México. Es el primer presidente, desde que ha vuelto la democracia, que renuncia y se escapa sin dejar a alguien a cargo. Hasta Sánchez de Lozada tuvo la decencia, hace ya 18 años, de esperar a que lo posesionen a Mesa para irse. Lo mismo pasó con Mesa, esperó a Rodríguez y el 6 de agosto le entregó el Palacio. El único presidente en democracia que se ha escapado sin dejar a nadie a cargo fue Morales. Ése es un pecado capital y lo ha hecho porque ha hecho fraude y se ha fugado. Él está intentando lavarse su cara, quiere enterrar el fraude y construir la patraña del golpe. Claro que está todo conectado. Es parte de esa narrativa de borrar las verdades del pasado, del fraude, para construir las mentiras hacia adelante. Pero no pueden borrar todo, cualquier persona con Internet puede entrar a ver las ocho resoluciones que el tribunal le admite a Áñez. Y concluir con un hecho adicional. La opinión consultiva de la Corte de San José dice claramente que la reelección indefinida no está permitida. Entonces, todo lo que pasó en Bolivia fue legal.

—¿Cree que es posible que Morales esté buscando desbancar a Arce?

—La conclusión de toda esta demencial estrategia de Morales de borrar las verdades del pasado es mucho más que por la historia. A Jeanine la reconoció el TCP, el Congreso masista, la Fiscalía General, la Suprema de Justicia masista, la Defensoría del Pueblo. No es que está buscando tomar el poder; ha retomado el poder y está pisoteando el liderazgo de Luis Arce. Él está dando línea, él está mandando. Arce no sé si ve este panorama, pero que alguien le despierte. Señor Arce, le voy a dar nada más que tres numeritos. Morales violando la Constitución, con fraude, con servidores ocultos, con actas manipuladas como señaló la OEA, sacó en octubre de 2019 47 por ciento. Un año después Luis Arce, sin servidor oculto, sacó 55 por ciento. 500 mil votos más que Morales. A los pocos meses, en las elecciones regionales, vuelve el fugado Morales, él hace la campaña, pone el dedazo, pierde Trinidad, pierde Cobija, pierde El Alto, ahuyenta a candidatos buenos que tenía su partido y el MAS saca 42 por ciento. Ahí está la prueba del fraude de Morales.

Eso está yendo camino al desastre. Arce, usted es jefe de Estado, usted no puede tener jefe. Ojalá el 8 de noviembre diga “se acabó” y los próximos cuatro años dedíquese a ser presidente, con errores, con aciertos, pero gobierne y no imponga esa agenda del retrovisor, llena de odio de Morales.

La conclusión lógica de este absurdo de Morales de querer enterrar el fraude, si se acepta esta tesis descabellada, increíble de que hubo un golpe, entonces habría que volver al vicio más antiguo. Si la tesis de Morales prevalece, que Arce es hijo de la inconstitucionalidad, del golpismo y por tanto carece de legitimidad, cuando ha sacado más votos que Morales. Despierte, Presidente. Si usted cuestiona esto, está llevando a cuestionar su propia legitimidad y tendría que devolverle las llaves del palacio a Morales. Ojalá Arce entienda que es producto de un proceso democrático reconocido por el mundo y por las instancias internas de Bolivia.

—¿Qué busca el MAS con el polémico paquete de leyes antilavado?

—Lo que claramente busca es ir a un tipo de régimen a la cubana, donde todo es prohibido. Fue un error garrafal esa ley que intentaron hacer a escondidas, porque lo que buscaba es criminalizar la informalidad y más de la mitad del país se gana la vida en el sector informal. Si se va a criminalizar, además presumen que eres culpable, te expropian el bien, te lo quitan. Además, pueden ir a preguntarle al cura, a tu abogado, al doctor, a tu vecino, volverlos informantes, chismosos que hablen en contra tuya.

Que miren lo que está pasando en los periódicos de Brasil. En Bolivia dice que los señores del PCC están comprando hospitales, restaurantes. A esos no se requiere ley para ir a caerles y ver de dónde tienen estos narcos del PCC, con la cocaína del Chapare, restaurantes y hospitales. Es una vergüenza, ahí debían dedicarse y no buscar criminalizar a la sociedad. Fue un fracaso rotundo y tuvieron que retirar la ley, porque la gente despertó.

AGENDA CIUDADANA Y LA OPOSICIÓN

Para Quiroga, “la agenda de todos los bolivianos debe de ser defensa de la democracia y no dejar que un fraudulento fugado quiera cambiar la historia o estigmatizar la lucha a la lucha del pueblo boliviano”.

“Y seguir todos en esta lucha, porque si algo he aprendido yo en Venezuela y otros lugares es que la sociedad movilizada es la que tiene que defender el tener un país con elecciones libres, justas, transparentes, con libertades de prensa, sin criminalizar la oposición, respetando límites de mandatos y eso es lo que tenemos que hacer todos los bolivianos. Seguir diciendo no nos da la gana ser colonia cubana, no nos da la gana vivir en dictadura como la venezolana. Queremos una Bolivia libre”.

¿QUÉ PASÓ CON EL ALA CONCILIADORA?

El expresidente Quiroga se refirió al ala “conciliadora” del MAS. Dijo que “ha sido barrida, especialmente Choquehuanca. No es que lo conozca bien, pero, a diferencia de todos los que tenían la conciencia, culpable él no escapó, él se quedó. Porque extrañamente Evo Morales y su entorno, todos salieron huyendo. Como dijo Eva Copa: los dejaron solos y sólo Choquehuanca se quedó con dignidad y se quedaron Eva Copa y otra gente más que ahora parecen haber sido doblegados por el afán vengativo de Morales”.

“Parecía que había una posición conciliadora, del cóndor con dos alas, esa posición retóricamente conciliadora, de agenda de futuro. Parece que esa actitud conciliadora ha sido aplastada por la sed venganza de Morales”, dijo.