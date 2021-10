Milena, Al-Azar, Rilda y ahora Unitel: Oruro se ofende otra vez

Fuente: Página Siete / La Paz

En 2012 fue contra la conductora Milena Fernández, en 2014 contra el dibujante Al-Azar, en 2018 contra la artista Rilda Paco y ayer contra la red televisiva Unitel. Las instituciones de Oruro vuelven a exigir disculpas públicas por lo que ellos consideran un acto de ofensa contra el carnaval y su ciudad, y a arremeter contra las personas involucradas.

La Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) denunció ayer que en el programa «La revista», de Unitel, se difundió una representación de “mofa que ofende” al carnaval. Los folkloristas pidieron que la red sea sancionada y que pida disculpas por “tan malintencionada y dañina” acción.

“En fecha 18 de octubre en la Red Unitel, en el programa La Revista presenta la mofa que ofende a nuestro Carnaval, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, exigimos a este medio hacer las disculpas”, manifestó la asociación.

Página Siete intentó comunicarse con el responsable de prensa de esa casa televisiva, pero hasta el cierre de esta edición no se concretó el contacto.

En la escena cuestionada, grabada en Santa Cruz, se observa una banda musical que toca una diablada junto a tres humoristas. Uno de ellos alude a la Banda Poopó para hacer una broma y el otro toma la letra de una morenada, para cambiar una palabra.

Por esto la asociación anunció que solicitará al Viceministerio de Comunicación la sanción “más drástica” contra quienes incurrieron en esos actos que consideran ofensivos.

Luego del pronunciamiento de la ACFO surgieron otros comunicados de protesta, entre ellos el de la Gobernación de Oruro, de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y de agrupaciones que son parte del carnaval de esa región.

“Lamentamos que el programa televisivo de la mañana… se presente al margen de la ética y el profesionalismo comunicacional requerido”, dijo la UTO.

Pero no es la primera vez que las instituciones de Oruro reaccionan y protestan contra programas de humor, dibujos o declaraciones que cuestionen algo de la región (ver recuadros).

Hicieron llorar a Milena Fernández

En julio de 2012, Milena Fernández, presentadora del programa de turismo «Brújula», emitido por Canal 7, provocó la indignación de los orureños después de afirmar que Oruro es una ciudad fétida que ahuyenta a los turistas. Incluso la alcaldesa orureña Rocío Pimentel le inició un juicio.

En medio de lágrimas, Fernández pidió el apoyo de la población para que no la metan presa. “Les pido por favor, permítanme seguir trabajando por mi país, no permitan que me callen la voz (…). Bolivia por favor no permitan que yo vaya presa”, imploró. El juicio no prosperó.