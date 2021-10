Nicolasito Arce en su laberinto

Carlos Federico Valverde Bravo

Luis Arce Catacora es un militante orgánico y muy ideologizado del MAS. No es un líder, no se acerca en eso al huido, no desata ninguna pasión, fue obediente, ninguneado y, seguramente, a un año ya de ser presidente sin que nadie lo considere otra cosa que el “cuidador del puesto”, ha tomado la decisión de ser él mismo, es decir, presidente, al costo que sea.

Así, optó por la confrontación extrema poniendo un “enemigo al frente”: Santa Cruz, con un gobernador débil, con muchas grietas, un alcalde sin coraje ni fuerza como para hacer valer su autonomía y con empresarios confundidos entre defender su modelo de producción y generación de riquezas y enfrentarse al poder y, un comité cívico sin peso específico ni liderazgo en las calles, donde el MAS se mueve ejecutando todo lo que le mandan hacer desde el centralismo porque eso es lo que representa: el centralismo de Estado.

Aquí, en Santa Cruz, Arce se va a jugar el todo por el todo; aunque sus “medidas y decisiones” sean nacionales, es aquí donde se juega la mayor parte de los temas; veamos; no atendió los incendios como correspondía, las lluvias, los voluntarios y la gobernación, hicieron más que el gobierno en esa tarea; no detuvo, ni va a detener, las invasiones y la toma de tierras privadas, tierras fiscales, áreas y reservas protegidas por ley; no se hizo problema por la violencia ejercitada por los “tomadores de tierras”, recordándole al lector que llo ocurrido en Las Londras son sólo las evidencias de algo que siempre se dijo: hay armas y hasta entrenamiento militar en los grupos invasores de tierras. Lo vimos el viernes, pero ese no es el tema sino la decisión “stalinista” de arrasar, para mostrar poder al costo que sea; el descrédito llega del brazo del miedo, por el terror de las acciones de hecho.

Nada es improvisado; los comercializadores de carne enfrentándose a los ganaderos es parte del juego político que viene del poder, ahora, por decisión del poder, los “intermediarios” van a participar en la consideración de si se va a exportar carne o no y, decidirán si se mantienen los “remates” de ganado (los van a mantener porque no les queda otra); tampoco es casual que haya un INRA paralelo como el que tenía Nemesia que lo usaba para “extorsionar a los que tenían problemas de saneamiento. “Plata o cesión de tierras para los compañeros era el negocio y, funcionaba”; ahora el INRA paralelo se volvió a articular y se ocupa de hacer inteligencia para saber dónde están los problemas de saneamiento y a ese lugar llegan los invasores; hay un cambio de dirección política en los “INRAS” uno, enriqueció a un grupo político y repartió “los excedentes” entre los del poder y, este otro busca consolidar “ocupaciones” y ampliar el radio de acción político.

Hay, por supuesto, otras intenciones nacionales porque si bien la idea es tomar el sitio que Morales nunca pudo tomar y peor dominar, dominar, no es menos cierto que buscan apretar, mantener a raya “legal” a los empresarios de todo el país y a las clases medias emergentes (si es que todavía hay): esa es una característica del que quiere quedarse con todo. De ahí que las leyes de ganancias ilícitas, ambas, una vigente, la 1386, que está generando movilizaciones de gremiales y transportistas sobre todo y preocupación entre los empresarios más formales y, la que quedó sin efecto en el senado, a las que se suma esa excusa que se llama “ley de planificación … y sustitución de importaciones (es largo y rimbombante el título). Convengamos que un economista sabe se sustituye un producto por uno de mejor calidad, y que de eso se encarga el mercado, no la presión, y, en un país que produce suficientemente, pero, esto no es economía, es política pura y dura y, ahí entra “el presidente Arce” quien en el proyecto de ley (PL 342- 2020-2021) se encarga de decirle a la gente que fueron él, Luis Arce Catacora y, Carlos Villegas (fallecido, ausente) los padres del modelo que rigió el país en 13 años, es decir los del huido.

Ese es el “parteaguas” que tiene 2 objetivos a saber:

1.- Arce decide “achicar las autonomías” para gobernar desde el centralismo, sometiéndolas por ley a ser “adecuadas, reformuladas y ejecutadas en concordancia con el Plan” (art 4-II). Eso es centralidad política y administrativa; podrá haber autonomía pero, la misma se va a achicar en cumplimento de planes de desarrollo “dignos, de sustitución de importaciones y de industrialización”, excusas perfectas para lograr el control de todo; Arce va por todo.

Eso es estalinismo, es Castrismo, es Chavismo, el poder hace, el poder define. Luego, de ser necesario, podrá venir, incluso una ley de emergencia “temporal”, reconociendo la crisis dejada por “el golpismo” y el ejercicio de una mayor centralidad. Es un hecho: van por el control absoluto de la economía y del funcionamiento del Estado; para eso necesitan agrandar su campo de acción y no tengamos dudas de que, si pueden, lo van a hacer.

2.- Aquí viene el descubrimiento de “otro Luis Arce”; muy político, el que tras de 13 años y fracción estuvo en la sombra, ninguneado por el carisma del huido que ya no tiene mucho que ofrecerle al país; se viene el tiempo “del padre del modelo”, el considerado títere “del que ya no es”, quien parece haber cortado “las pitas” y buscará su camino; tendría que ser el tercero en discordia, aunque seguramente Choquehuanca que no lo quiere a Morales lo va a apoyar, con lo que tendremos a una especie de Nicolás Maduro, a quien nadie le daba unos meses en el gobierno (está desde el 2012) pero tiene puño de hierro, sometió a Diosdado, negocia con organismos internacionales, se pelea con los poderes externos mientras su país languidece pero ese no parece ser problema porque el poder distribuye dinero, bienes, comida entre los que conforman la fuerza para mantenerse; tardaron los venezolanos en entender dónde los llevaban Chávez y Maduro; como tardaron los Nicaragüenses, los cubanos, nadie aprende por experiencia ajena, luego, es tarde.

Y queda, por supuesto y mientras sirva, no va a haber problema, el narcotráfico, en el Chapare de Evo se produce coca para eso, igual que la excedente de Yungas… eso le sirve al poder para negociar con los poderes de afuera aunque los Comandos estén aquí y desde hace rato. Ultima: Evo resiste aun; logró que se repita la dupla en la Asamblea, Mamani y Andrónico no se mueven.

No va a ser fácil… por si sirve, nadie apostó a que iba a serlo

Fuente: eju.tv