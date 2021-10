Oruro: En la campaña contra la rabia, aplican el 92% de las vacunas a la población canina y felina

Fue el 92 por ciento de las vacunas contra la rabia que se aplicó a la población canina y felina del municipio de Oruro, durante la campaña denominada “Ni un perro sin vacuna” que se efectuó el domingo reciente, según evaluación realizada por las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Fuente: https://lapatria.bo

Ayer se conoció los resultados de la campaña de vacunación antirrábica canina y felina, para ello, se dispusieron de 95.001 dosis destinadas para la ciudad de Oruro, de las cuales se inmunizo a 87.181 animales entre perros y gatos, cifra representa el 92% del total de las dosis.

Sin embargo, se identificaron lugares que muestran bajos índices de afluencia de personas en los puntos de vacunación; por lo que se anunció la habilitación de cuatro centros de salud para continuar con la aplicación de la vacuna antirrábica.

A partir de este martes hasta el viernes de esta semana, en la Asistencia Pública, el Centro de Salud Chiripujio, Pumas andinos y el Centro de Salud Candelaria habilitarán una zona específica de vacunación antirrábica para que la población lleve a su mascota.

“Debemos recordar a la población que la enfermedad de la rabia es mortal y no tiene cura. Gracias a Dios tenemos un silencio epidemiológico en cuanto a rabia en el departamento de Oruro, hace más o menos dos años que no se presenta casos de rabia canina, y hace ocho años que no se presenta casos de rabia en humanos”, mencionó el director del Sedes, Juan Carlos Challapa.

Con la habilitación de estos puntos de vacunación se prevé alcanzar la aplicación del 98 o 99% de las dosis para la inmunización a mascotas.

Recomendaciones

Los casos de mordedura durante la jornada de vacunación, salvo la agresión que sufrió una enfermera por un can, no se registraron más hechos de este tipo.

“Queremos nuevamente pedir a la población que las mascotas deben ser llevadas por personas mayores, para evitar accidentes y sobre todo mordeduras tanto en los ciudadanos como en el personal de salud”, dijo el responsable del Programa de Enfermedades de enfermedades Zoonoticas del Sedes, Ernesto Vásquez.