Pixar estrenó primer tráiler de “Lightyear”, spin-off de Toy Story 🧑🏼‍🚀🚀

¡Atentos todos los fans de Toy Story! El próximo año llega una nueva entrega del universo de la saga de juguetes más entrañable del cine. Este miércoles Disney lanzó el primer tráiler de Lightyear.

Ahora, el origen de Buzz Lightyear tendrá su propio filme, que narrará la historia de Lightyear, el personaje en el que está inspirada la figura de acción que aparece en la saga de Pixar para Disney.

En la primer escena de este adelanto se observa una estación espacial en la que una voz en off indica el preparatorio para despegue de una nave. Aparece en escena un astronauta que se alista para la encomienda espacial. Por los acercamientos en el traje de inmediato inferimos que se trata del protagonista.En la historia el Lightyear que vemos es más joven que el de la figura de acción, así que la película probablemente se centre en los inicios de su carrera espacial.





Asimismo vemos que en sus travesías al infinito y más allá hay una compañera de viaje quien también porta el característico traje de la inolvidable figura de acción. La clásica frase de Lightyear no se enuncia completa en este adelanto, solo se desvela la primera parte ‘Al infinito y…’. Al parecer la sorpresa vendrá después.

Aún no hay más detalles acerca de la trama, sin embargo lo que sí está asegurado es que Chris Evans (Capitán América) prestará su voz en inglés para dar vida a Lightyear en la película. Esta decisión no fue muy bien recibida por los fans de Toy Story, pues cuestionaron la razón por la que Tim Allen, quien ha interpretado la voz de Buzz en la saga, no fue el elegido.

El argumento reside en que este spin-off dará a conocer la vida ‘real’ del astronauta, no será una extensión del Buzz-figura de acción. La fecha concreta de estreno en cines aún no es clara, sin embargo sabemos que en algún momento de 2022 llegará a taquillas.