Tarija: Personas de talla baja anuncian movilizaciones contra el Gobierno por modificar criterios de carnetización

Lizeth Pérez, presidente de la Asociación de Personas de Talla Baja de Tarija, manifestó que el sector se declara en emergencia y anuncia movilizaciones porque el Gobierno «modificó los criterios de carnetización para las personas de talla baja».

«Ayer me presento con la lista de quienes tienen que ser renovados con el carnet de discapacidad, me presento con la lista, y me indican que no hay la autorización de la Nacional, que prácticamente nuestros niños no van a ser carnetizados», refirió.

Pérez apuntó que, a nivel departamental, 16 niños de talla baja se ven afectados con la falta de un carnet de discapacidad. A nivel nacional, son más de 500 personas, por tanto anunció movilizaciones en todo el país.

«Nuestros niños tienen el derecho de tener su carnet de discapacidad y gozar de los beneficios, prácticamente están discriminando a nuestros niños», agregó.