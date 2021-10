Un avión de pasajeros en EE.UU. se incendia al despegar tras chocar contra un ave

De acuerdo con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, todos los pasajeros y miembros de la tripulación lograron desembarcar sin que se reportaran heridos graves.

Un avión de la aerolínea Spirit Airlines sufrió un incendio este sábado cuando intentaba despegar en el aeropuerto de Atlantic City (Nueva Jersey, EE.UU.) rumbo a Florida, después de que un ave chocara contra su motor derecho, informan medios locales.

Pray everyone is okay on this @SpiritAirlines flight into Atlantic City tonight. 🙏🏾 Knowing Spirit they gone blame this on the passengers and charge them to get the plane fixed. 🥴🤷🏾‍♀️ pic.twitter.com/dpXkmhGHZn

— Where-Da-Money-Resides (@MsShareneLee) October 3, 2021